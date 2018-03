Fragen und Antworten zu Heroes 5

Fragen

keine Antworten Heroes V - Vorspann läuft, danach bricht es ab Faerolan am 15. Januar 2017 um 19:48

Hallo zusammen, langsam verzweifele ich echt. Habe nun schon einige Stunden Spielzeit gehabt, und ...

keine Antworten Heroes bricht immer wieder ab Principessa1610 am 22. Juni 2016 um 16:11

Seit ein paar Wochen spiele ich wieder Heroes, hat bisher super geklappt, jetzt sobald ich die ...

1 Antwort Gibt es eine Übersetzung ? lLars am 07. Februar 2016 um 10:46

Halo erst mall , ich habe das spiel von einem freund geschenkt bekommen ,doch er ist ein pole und ...

keine Antworten Wie verschreckt man die blaue Garnison im ... Beate63 am 25. Oktober 2015 um 10:11

Weiß jemand, was mit "den Gegner erschrecken" im ...

1 Antwort Heroes of Might and Magic 5 startet überhaupt gar ... Faizze am 15. Juni 2015 um 21:28

ich besitze Heroes of Might and Magic 5 mit ...

1 Antwort seriennummer Zidane9 am 08. Januar 2015 um 09:51

hallo ich weis die Seriennummer nicht mehr kann es mir mal einer sagen danke

keine Antworten Ende? IceTeaSaufer am 20. August 2014 um 14:14

Warnung Spoiler! Wenn ich am Ende gegen den demonen Herrscher gewinne ,kommt dieses Viedeo wo die 5 ...

1 Antwort Ashas Träne im Lan modus? Daivis am 24. Februar 2014 um 11:48

Hey leute (: Ich hab mein hereos V mal ausgegraben und mich würde echt gerne mal interessieren, ob ...

2 Antworten Hamachi server monkey_d_gaarp am 19. Februar 2014 um 22:23

Hallo Ich wollte mit meinem Cumpel oneline mit Hamachi im Lan-Netzwerk spielen, wir finden uns aber ...

2 Antworten Kampagne 5 (Waldläufer) Mission 1 - Garnisonen ... mindmaster am 01. August 2013 um 15:49

Also in der Kampagne 5, Mission 1 muss man die ...

keine Antworten Probleme im Onlinegame kim89 am 22. Juli 2013 um 18:29

Servus Leute, ich habe mir heute mit meinem Freund HOMM5 (legal) runtergeladen und registriert um ...

1 Antwort Ein paar Fragen ... Delka_9 am 08. Juli 2013 um 20:52

Hi, ich wollte gerne wissen: 1.Ist Onlineaktivierung erforderlich? 2.Gib es Probleme auf ...

6 Antworten Waldläufer Kampagne - Die Verteidigung endet ... Destroyer75 am 12. Juni 2013 um 14:54

Hallo zusammen, hoffe Ihr könnt mir helfen. Bei ...

2 Antworten Frage Narcacugakiller123 am 02. Juni 2013 um 13:30

Kann man das ohne die haupversion spielen?

keine Antworten Online spielen funktioniert nicht BEACHTEN am 07. Mai 2013 um 20:24

Hallo, Undzwar habe ich mir Hereos of Might and Magic 5 geholt, wollte es Online spielen.Dann kommt ...

