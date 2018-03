Fragen und Antworten zu Heroes in the Sky

Fragen

keine Antworten placebo30 placebo30 am 27. Januar 2014 um 14:44

hallo an alle! kann mir jemand die exe von heroes in the sky zusenden das ich das spiel auch mal ...

keine Antworten patch is failes. please restart when the program ... AnimeXD am 05. Februar 2013 um 17:09

also das steht bei mir immer. da ich das von nem ...

keine Antworten Grafik ändert sich nach Start! -Strider am 07. Dezember 2012 um 18:59

Sobald ich HIS starte ändert sich die Grafik vom Desktop / Browser einfach alles in die ...

keine Antworten Hilfe! =( Basti171 am 15. Oktober 2012 um 02:32

Also ich habe mir his runtergeladen alles gut und schön aber wen ich auf start drücke wen der ...

keine Antworten wie kann ich mich einlogen ares1 am 09. Juni 2012 um 21:27

hallo habe eine frage. Habe mich heute regestriert muss ich das spiel jetzt herunterladen um es zu ...

keine Antworten Patch-Hänger -.- BlackMax1 am 08. Mai 2012 um 17:32

Hallo, ich hab ein großes Problem mit dem Patchen, immer wenn ich das Spiel starte kommt der ...

keine Antworten Tastatur Spiele_zocker_2 am 28. April 2012 um 10:51

Hallo, spiele am amerikanischen Server und würde gerne meine Tastatur so umstellen, dass ich wenn ...

keine Antworten patch raiman727 am 06. April 2012 um 20:23

hi leute ich hab da so ein problem nämlich wenn ich das spiel patche und der weiße kasten zum ...

keine Antworten ID existiert nicht obwohl ich schon gespielt habe ... masterA3005 am 04. März 2012 um 20:41

Ich habe heros in the sky schon gespielt ca. lvl ...

keine Antworten HIS Login - "ID is incorrect. Please re-enter. Assault2 am 20. Februar 2012 um 15:52

Hallo! Wenn ich Heroes in the Sky starte funktioniert alles super. Aber wenn ich mich dann ...

keine Antworten fehlermeldung FaCePuNsH am 18. Dezember 2011 um 11:14

hey leute ich wollte mall wieder his spieln hab aber davor gelöscht jetzt wieder instalier aber als ...

keine Antworten Komme nicht mehr in den Hangar! i605 am 08. Dezember 2011 um 14:42

Hallo ich habe bei His 3 Accounts und mit einem komme ich seit ein paar Tagen nicht mehr in den ...

keine Antworten Failed to connect to Server superhase33 am 01. November 2011 um 12:03

Ich starte das Spiel, logg mich ein gehe auf start und dann kommt: "failed to connect to server" ...

keine Antworten id existiert nicht Deathdeathbrain am 18. Oktober 2011 um 18:10

ich bin bei gamingo angemeldet , hab das spie gedownloaded wenn ich den start button nach dem ...

keine Antworten bin unsichtbar ^^ xXMHF-ZOCKERXx am 18. September 2011 um 00:38

also. ich hab das problem, dass ich mich nur als durchsichtigen... "schleier" sehe. ich kann gerade ...

