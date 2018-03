Fragen und Antworten zu Heroes of the Pacific

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Heroes of the Pacific oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Online-Spieledienste nicht verfügbar Senex_Amiga am 24. März 2013 um 19:32

Ich möchte Heroes of the Pacific lokal im LAN spielen, erhalte aber die Fehlermeldung "Die ...

1 Antwort Beschützen des Betty-Bomber ARC-CommanderBlitz am 28. Januar 2012 um 15:35

In der Mission, wo man den japanischen Bomber beschützen soll, komme ich einfach nicht weiter. Was ...

1 Antwort Kann kein Flugzeug wählen xXMHF-ZOCKERXx am 29. September 2011 um 16:41

Also. Wenn ich ne Mission machen will kann ich ja auswählen welchen Flugzeugtyp ich haben will. Hier ...

1 Antwort pdb file is missing jolu1996 am 31. Januar 2010 um 13:58

Ich bekomme andauernd diese Fehlermeldung, was kann ich dagen mache bzw.. was fehlt? Danke für eure ...

1 Antwort Eine Frage nfsnfs am 23. Januar 2010 um 15:39

Wenn ich während einer mission Start drücke steht unter einem Menüpunkt "Buddies". Was kann man ...

1 Antwort servus Mysticman am 13. Dezember 2009 um 15:13

also welches flugzeug findet ihr für die kampangen am besten? ab wann kann man flieger ...

1 Antwort Hey hab ne frage geco98 am 23. Juli 2009 um 20:28

kann mir jemand sagen ob mit zwei spielern das der eine ein japaner und der andere n amie ist

2 Antworten Habe kleine Frage..xD steiniinwar am 20. April 2009 um 22:56

Hallo zusammen Ich weiss nicht ob ich mir dieses SPiel kaufen möchte, hier sind kurz 2 ...

3 Antworten wie kann ich alle flugzeuge freischalten im spiel vochler am 16. September 2008 um 22:46

wie kann ich alle amerikanischen flugzeuge bekommen oder freischalten

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Heroes of the Pacific jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

PS2

Xbox Leser-Wertung: 95 %

23 Bewertungen

zur Heroes of the Pacific