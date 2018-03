Fragen und Antworten zu Heroes of the Storm

1 Antwort Mitspieler gesucht Land_Rofler am 18. Juli 2017 um 15:37

Ich würde gerne ein paar Leute haben mit denen ich spielen kann, aber entschuldigt wenn ich schlecht ...

4 Antworten Technische frage Camper2321 am 22. Mai 2017 um 16:17

Allso trotz dessen das ich eine gute Internetverbinsung habe und alles auf low gestellt habe sowie ...

keine Antworten Nexus Challenge 2.0 IRISH_DREAM85 am 25. April 2017 um 22:06

Suche Mitspieler für die Nexus Challenge 2.0 Wer will einfach ChairmanVic#2621 adden.

1 Antwort Kann mir jmd bei der Nexus Herausforderung helfen? gamer3444 am 01. Januar 2017 um 12:25

Ich will den Oni Skin für Genji kann mir jmd da ...

keine Antworten Mitspieler trigun am 11. Mai 2016 um 18:07

Hallo liebe Hots Community, ich spiele auf Level 40 und habe das Problem, dass mir hier und da die ...

1 Antwort Ich play echt wie Hardmode the Game where is my ... Leser1988 am 10. März 2016 um 12:27

Ich play so oft the Game genauso wie World of ...

1 Antwort Welche Charakter machen spaß ? Peter191 am 13. Januar 2016 um 01:44

Ich bin ein relativ passabler lol spieler(plat) aber hab jetzt ein paar freunde die hots spielen u ...

1 Antwort Suche Cho´Gall zum Weiter Verbreiten ? Bei ... Voltrihm am 19. November 2015 um 10:41

Hallo , mein HOTS Daten sind Voltrihm#2212 EU-West ...

keine Antworten cho,gall Johnny_Hansome am 14. November 2015 um 15:12

Hi:) Ich wollte fragen ob wer so nett wäre mit mir en paar Partien zu zocken mit Cho,gall sobald er ...

keine Antworten Suche Mitspieler Perothas am 12. September 2015 um 21:31

Hallo wie der Titel bereits verrät suche ich Mitspieler. Mir ist es egal ob ihr erfahren oder ...

5 Antworten Suche Mitspieler. Letivolt am 12. August 2015 um 18:20

Also ich bin noch ziemlich neu und suche deshalb noch nach Personen mit denen ich zusammen Zocken ...

1 Antwort Overwatch Charaktere Johnny_Hansome am 11. August 2015 um 22:01

Da demnächst der Shooter Overwatch erscheint werden einige von diesen Charaktere auch bei HotS ...

keine Antworten Mechanospinne GrafKoks am 03. August 2015 um 18:11

Aloha, gehört wahrscheinlich nicht wirklich hierhin, aber ich suche 4 "Freunde" auf Facebook, um ...

keine Antworten Mitspieler gesucht ironhide55 am 17. Juli 2015 um 15:36

Ich suche Mitspieler, TS vorhanden. Battle.net Tag : kaschi #2233

1 Antwort Schon draußen? severvssnape am 02. Juni 2015 um 11:58

hey Leute auf der offiziellen seite von HOTS steht das ab heute das spiel ab heute, also dem ...

