Fragen und Antworten zu Heroes over Europe

keine Antworten Hallo, wie kann man bei der Kampagne Adlertag das ... vvillari am 16. November 2014 um 08:29

Entweder schiess ich die Mosqito ab oder die ...

keine Antworten Splitscreen-Modus und immer mögliches Landen Gamer-Gianni am 25. November 2011 um 21:26

Ich würge gerne wissen ob man dieses Spiel auch wie BA2 (Balzing Angels 2) im Splitscreen-Modus ...

keine Antworten Wie beseitigt man die MINEN? schreibblase am 28. Juli 2011 um 09:56

In der ABteilung Landesverteidigung soll man Minen vor den fahrenden Schiffen aus dem Weg räumen. ...

keine Antworten Freiflug? Razia am 10. Februar 2011 um 21:51

Kann man im Freiflug fliegen?

keine Antworten Flugzeuge Leo- am 25. Oktober 2010 um 16:34

Hey kann man in Heroes over Europe nur die Alliirten Flugzeuge bespielen oder auch zum beispiel die ...

4 Antworten gibt es hier für cheats 64xboxfreund am 24. August 2010 um 19:20

pls warte auf antwort

1 Antwort mission schiffe versnken mit swordfish 64xboxfreund am 24. August 2010 um 12:32

man soll ja so fliegen das man im grünen bereich fliegt ... mach ich immer ... doch wann soll man ...

keine Antworten joystick MagicKnight am 20. Juli 2010 um 00:01

kann man das spiel auch mit joystick spielen?

keine Antworten problem bei der spielöffnung Chriss_k am 12. Juni 2010 um 19:36

hi, also das spiel öffnet schon richtig, aber die taskleiste bzw. der komplette rahmen des fensters ...

keine Antworten Heroes over Europe startet nicht schaefers-nas am 21. Mai 2010 um 16:25

Hallo ! Ich habe Heroes over Europe und den Patch 1.01 installiert. Das Spiel startet ganz ...

keine Antworten Das Spiel startet nicht. Tomtom3 am 05. Mai 2010 um 15:59

Ich hab das Spiel gekauft, den neusten Patch installiert aber wennn ich das Spiel starten will kommt ...

2 Antworten windows 7 palkia_1996 am 16. April 2010 um 14:51

geht das spiel auf windows 7 ich hab nen guten pc aber auf der packung steht ,,windows xp und ...

1 Antwort Alter.. joo_broo am 20. März 2010 um 09:39

ab wieviel jahren kann man dieses spiel spielen. da steht zwar ab 16 aber im geschäfft steht ab 12 ...

keine Antworten wie spielt man mit Freunden gelöschter User am 31. Dezember 2009 um 19:19

Frage steht oben.

