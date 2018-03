Fragen und Antworten zu Hidden City - Mystery of Shadows

Du hast ein Problem mit Hidden City - Mystery of Shadows oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Wie kann ich Rubine erarbeiten? Zockermami am 08. März 2018 um 14:56



keine Antworten Gegenstände aus Sammlungen verschwinden Kathleena am 26. Februar 2018 um 07:52

Bei mir verschwinden immer wieder Gegenstände aus den Sammlungen, deren Quest ich schon lange ...

keine Antworten Laternen rutschen nicht nach Trolline am 21. Januar 2018 um 14:21

Bei dem Minispiel Magische Gegenstände rutschen ab dem Level, wo man 4 Laternen freischalten kann, ...

keine Antworten wann Sammlungen eintauschen ? CathrinK am 15. Januar 2018 um 16:50

Soll man die Samlungen nur eintauschen wenn man dafür einen Auftrag hat oder kann man das immer tun ...

keine Antworten Sonnenschlüssel Update 2. Januar 2018 merelyone am 03. Januar 2018 um 10:20

Seit gestern Abend fehlen bei mir die Sonnenschlüssel komplett. Ich habe weder in der Szene ...

keine Antworten wieso fehlen einige Gegenstände MasterUser74 am 31. Dezember 2017 um 01:31

Bei Einigen Räumen findet man einige Gegenstände nicht ...benutzt man beispielsweise eine Lupe ...

keine Antworten Hidden City: Wie kann ich fehlende Ladegeräte für ... Crepuscluna am 25. Dezember 2017 um 23:04

Hallo. :) Wie ich Sammelgegenstände in die ...

keine Antworten Neue Orte freischalten geht nicht wer kann helfen Pearl1109 am 14. November 2017 um 19:58

Kann mir jemand helfen ? Ich finde vom Tempel nur die ersten beide Teile ,den dritten Teil zeigt es ...

keine Antworten Ich komme bei Maskenball nicht weiter Saphira249 am 01. November 2017 um 18:07

Seit gestern spiele ich dieses Spiel und schon hänge ich: die Enerhie braucht ewig, bis sie ...

keine Antworten Level beim Minispiel Kristalle springt nicht um Frockee4711 am 13. Oktober 2017 um 20:55

Hallo zusammen, beim Minispiel Kristalle habe ich den Level 8 vollendet (100%) und müsste mich nun ...

keine Antworten Eventpreis wird nicht angezeigt Pete13 am 30. September 2017 um 13:09

Habe im Event Geisterhafter Tanz 2 Aufgaben abgeschlossen aber die Viktorianische Kiste ist nicht zu ...

keine Antworten Hidden City vom PC deinstallieren AmandaK am 03. September 2017 um 17:42

Wollte mir testweise Hidden City auf dem PC installieren, bekomme es aber nun nicht mehr ...

1 Antwort wie kann man freunden helfen? Leslia am 27. August 2017 um 08:06



keine Antworten Wieso wird der Spielstand trotz Anmeldung nicht ... Moni73 am 17. August 2017 um 14:00

Ich habe mich mit meinem Spielernamen auf meiem ...

Hidden City - Mystery of Shadows