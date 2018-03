Fragen und Antworten zu High School Musical

keine Antworten wie komme ich in die untere terrasse chakor am 29. Dezember 2013 um 15:05

bei tag 2 soll ich zur unteren terrasse aber überall ist zu auch unten im unteren speisesaal die tür ...

keine Antworten Tag 3, "Anlagenpflege"... gelöschter User am 05. April 2011 um 16:36

Ich brauche dringend hilfe! Man muss ja alle Zimtfanen mit dem Zimtdünger düngen, aber ich finde ...

keine Antworten tag 2 wo sind die CDs ? jojoschadowpugerrikkihermine am 11. Mai 2009 um 16:40

hallo alle aslo bei tag 2 wisst ihr wo die CDs sind ? gruß und schon mal danke

2 Antworten Welches der drei ist am besten lala12 am 19. April 2009 um 19:46

hey ich hab ma ne farge welches der drei hsm Spiele ist am besten. Habe nämlich die chance ein um ...

keine Antworten Tag 4 ile_1995 am 14. April 2009 um 14:47

Ich komme an Tag 4 bei der aufgabe Basketballgewühl nicht weiter ! kann mir jemand sagen wie ich es ...

3 Antworten Wie komme ich zum pool ? roxi2000 am 15. Dezember 2008 um 16:27

ich bin im gebäude und find nicht die tür die nach draußen führt.! BITTE HELFT MIR !

1 Antwort wisst ihr vielleicht korschi am 15. Oktober 2008 um 10:56

wo ich am 4tag als sharpey alle schuhe finde weil einen kann ich einfach nicht finden ich habs schon ...

1 Antwort Mr. Evans am Pool Kiim-(x3) am 09. Oktober 2008 um 20:27

Tag 2; ich soll zu Mr. Evans zum Pool. Aber wo ist er? Ich kann ihn nicht finden! Ich bin gerade ...

2 Antworten Wie komm ich beim ersten mal, wo ich sharpay bin, ... Bianca12 am 05. September 2008 um 18:02

Ich finde von diesen 8 geleben Dingern da nur 7. ...

2 Antworten Wo ist der Wilscath xXLady-PrincessXx am 17. August 2008 um 21:01

heii..♥♥ ich bin gerade bei tag 5 ich soll 3 wildcaths suchen aber ich finde nur zwei ...

3 Antworten wer hat... lola4571 am 30. Juli 2008 um 16:21

wer hat schon alle pokale?

17 Antworten Sharpay,gabriella,rian...? gelöschter User am 28. Juli 2008 um 15:00

wer ist euer liebling im spiel? meine:sharpay(sie hat die coolsten sachen!)

5 Antworten kann man... hsm-girl am 19. Juli 2008 um 23:56

kann man den song humuhumunukunukuaqaa freischalten?

2 Antworten Untere Terasse? (Golfplatz) Blubblubb am 13. Juli 2008 um 15:28

Sharpey hat mir gesagt, dass ich auf die Untere Terasse zum Golfplatz gehen soll. Nur ich finde den ...

10 Antworten Hi Belchen am 08. Juni 2008 um 13:20

ich hab da eine frage und die wurde schon ganz oft gestellt aber nie ausführlcih beantwortet:wie ist ...

