Fragen und Antworten zu Homefront - Revolution

Fragen

keine Antworten 2 Primärwaffe xlChaos am 31. August 2017 um 14:25

Hallo Community, wisst ihr zufällig wie man ohne Xbox Live (also im normalem Storymodus) den ...

keine Antworten Drohnenturm Abgeschlossen pfinies71 am 19. April 2017 um 15:22

Bei einer Mission muss ich einen Drohnen Turm hacken indem ich in den Turm rein gehe und dieses ...

keine Antworten Bild wird Schwarz rodovi am 03. Oktober 2016 um 22:00

Bei mir wird nach ca 20sec das Bild schwarz Ich sehe meine Waffe und kann auch alles im Menü ...

keine Antworten Smartphonebenutzung paphugo am 09. September 2016 um 21:36

Seit der Übergabe des Smartphones durch Walker gelingt es mir nicht das Smartphone aufzurufen, um ...

keine Antworten Homefront 2 PC TxSunrise am 16. Juli 2016 um 19:38

Ich habe das Problem das die Linke und rechte Maustasten nicht funktionieren. Ich habe das Spiel ...

keine Antworten Red Skull Bundle wie einsetzen? Cr7z am 02. Juli 2016 um 22:34

Hi ich hab beide Bundles von der pre order edition installiert hab aber im game nur das wing skull ...

keine Antworten spiel ruckelt zu sehr BloodyShadow1 am 08. Juni 2016 um 19:08

also wie die überschrift schon sagt ruckelt das spiel extrem hatte überlegt ob das an meiner ps4 ...

keine Antworten Mission mikey two shoe befreien Thebeast0815 am 01. Juni 2016 um 17:44

Ich habe mikey schon vor der Mission befreit nun habe ich die Mission das ich ihn befreien soll er ...

keine Antworten Autos Fahren sich fest Florian98bu am 31. Mai 2016 um 21:01

Hallo Ziemlich gegen Ende der Kampagne gibt es eine Mission in der man zwei Autos mit ...

keine Antworten Spielstand zurücksetzen Gero500 am 28. Mai 2016 um 23:56

Hiho, habe ein Problem gegen (ich vermute einmal) Ende des Spiels in der Sperrzone (Gefängnis). ...

1 Antwort Abstüze jimminy32 am 27. Mai 2016 um 18:58

Hallo ! Gehts euch auch so das mitten im Spiel plötzlich der Bildschirm schwarz wird oder das bild ...

1 Antwort Online Co-op - keine Spieler IcooneX am 27. Mai 2016 um 16:10

Spielt tatsächlich niemand online, oder mache ich was falsch? Es wird nie auch nur eine einzige ...

1 Antwort Performance Probleme rickartz am 27. Mai 2016 um 08:03

Habe das Problem das ich trotz ausreichender Hardware microruckler habe die sich mit zunehmender ...

1 Antwort mehrere fragen/probleme! für spielfortschritt nach ... gelöschter User am 27. Mai 2016 um 00:25

also das eine lager mit dem blitzsymbol, etwa in ...

