Fragen und Antworten zu Horizon - Zero Dawn

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Horizon - Zero Dawn oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

2 Antworten Neues Spiel? MrSnuggles am 10. Januar 2018 um 19:47

Kurze Frage der Verwirrung, sind "Horizon, Zero Dawn" und "Horizon, Zero Dawn - Complete Edition" 2 ...

keine Antworten HILFE! RANDY-WEBER am 19. Dezember 2017 um 23:01

Ich habe das DLC komplett durch bis auf den endboss auf Ultraschwer. Wollte die schwirigkeitsstufe ...

keine Antworten ENDBOSS AUF ULTRASCHWER DLC RANDY-WEBER am 19. Dezember 2017 um 08:54

Normal schieße ich mit dem Seilwerfer auf den Gegner um ihn fest zu nageln und schaue dann efektiv ...

3 Antworten Wie stellt man die Lebensanueige von gegner ein? RANDY-WEBER am 20. November 2017 um 11:57

Guten Tag, ich dpiele horizon zero down auf Ultraschwer, kann man da die lebensanueige von den ...

keine Antworten Blauglanz (Frozen Wilds) sasuchiha8 am 12. November 2017 um 22:19

Guten Tag ^^ Ich habe eine Frage bezüglich dem Objekt Blauglanz aus dem DLC. Und zwar habe ich 100% ...

1 Antwort schlackscheinglas ryo1 am 07. November 2017 um 03:20

Wo kriege ich schlackscheingläser her habe schon alle Banditenlager gemacht und finde keine Banditen ...

1 Antwort Jage für die Loge Quest RexDracones am 24. Oktober 2017 um 22:09

Ich habe die Quest angenommen jagdtrophen zu besorgen um Ahsis zu beeidnrucken, habe alles zusammen ...

1 Antwort Energiezellen /Mutters Wacht crybaby76 am 06. September 2017 um 15:22

Zu welchem Zeitpunkt im Game bzw.(Mission) öffnet sich wieder das Tor zu Mutters Wacht zwecks 2. ...

2 Antworten Speichern nur am Lagerfeuer? aprildragon am 23. August 2017 um 19:48

Hi Leute, noch eine Frage: Kann ich nur am Lagerfeuer speichern oder auch zwischendurch ...

3 Antworten Sprinten will einfach nicht klappen! aprildragon am 23. August 2017 um 19:37

Hallo Leute, habe erst ganz frisch mit HORIZON angefangen, bin jetzt in der ersten Hauptquest als ...

1 Antwort Outfit Ausrüstung!? crybaby76 am 17. August 2017 um 00:31

Wie rüste ich mein Outfit aus dem Inventar zb Feuerschutz aus!? Danke für die Mühe! * Lg Andy

2 Antworten Neues Spiel+ killer-ohmaz am 02. August 2017 um 02:22

Wenn ich neues Spiel Plus erst einmal zum Wiedereinstieg auf schwer durchspiele, werden mein Level ...

2 Antworten Wie kom ich aus Gaia raus KnockoutBigMama am 24. Juli 2017 um 22:01

Halo Hab grad die letzte Zelle geholt in Gaia aber jetzt komm ich ned zurück um die in den Bunker zu ...

1 Antwort Lohnt es sich? DerBeazer am 22. Juli 2017 um 03:10



Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Horizon - Zero Dawn jetzt! Bitte wähle die Platform: PS4 Leser-Wertung: 90 %

158 Bewertungen

zur Horizon - Zero Dawn