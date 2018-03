Fragen und Antworten zu Horse Club - Spur der Appaloosas

Fragen

keine Antworten Kanada, erste Pferdepflege - Duschen funktioniert ... Rattiii am 14. August 2014 um 07:52

Ich stelle mich zu blöd an, ich dusche mein Pferd, ...

keine Antworten Zur Anmeldung gehen in Irland. Bellona92 am 08. Juli 2014 um 10:08

Wo muss ich hin wenn ich mich in Irland zur Prüfung anmelden muss? Habe mit der Frau gesprochen, die ...

keine Antworten Stall in Spanien nana220400 am 27. März 2014 um 22:53

Ich bin gerde in Sanien und habe den Damensitz geschafft. Jetzt soll ich ein anderes Pferd holen, ...

keine Antworten Wo ist die Villa? Ich komm beim nachtritt nicht ... Michelleee22 am 31. Januar 2014 um 14:18

Ich bin grad bei dem nachtritt aber ich finde den ...

keine Antworten my horse club-auf der spur der appaloosas - wie ... Kristi17 am 18. August 2013 um 13:48

Hallo! ich komme in canada nicht weiter. Habe die ...

keine Antworten Hilfe ! Wo ist der Ziel Punkt bei Annika und die ... retrogirl200 am 02. August 2013 um 15:22

Hallo erstmal , Ich habe das spiel schon 2 Jahre ...

keine Antworten Hilfe bei anika und die trage?!?!? retrogirl200 am 28. Juli 2013 um 23:23

Ich verstehe es nicht , ich war schon vor dem Gestüt bin reingegangen und ... Die zeit war immernoch ...

2 Antworten wie bringe ich Jawad zum waisenhaus corabell am 23. April 2013 um 11:36

Ich aoll Jawad ins waisenhaus in 2 min bringen, den weg habe ich bis zum ersten wegpunkt immer mit ...

keine Antworten Ich schaffe diese Mission nicht! Violeta am 21. Februar 2013 um 19:47

Wie bekommt man die Mission mit dem Scharmanen und dem Tuch hin? Bitte helft mir ich hab schon alles ...

2 Antworten Rätsel vom Jungen! ARAKAN am 14. Dezember 2012 um 19:54

Bitte helft mir.ich komme überhaupt nicht weiter.wenn ich bei dem schafkopf bin und zu der schlange ...

keine Antworten Wer kennt weitere Tipps und Tricks von My Horse ... xXWeAreGurkeXx am 24. November 2012 um 16:38

Hii, ich komm bei "Die Working Cow" nicht ...

1 Antwort HILFE ich finde die wurzel nicht feehenstaub am 01. September 2012 um 13:30

Hi leute ich finde diese wurzel nicht die ärtztin sag immer ich soll mit okotok los und die wurzel ...

1 Antwort welches pferd muss ich für die dressur Übung in ... hiheik am 31. August 2012 um 22:20

meine pferde können alle nicht schenkel weichen. ...

