Fragen und Antworten zu Hunter 2012

Fragen

keine Antworten gibt es offlnine modus themancan am 22. Juni 2013 um 16:14

hallo ich habe vor mir das Spiel zu kaufen. ich wollte fragen gibt es auch einen offline modus (also ...

keine Antworten Ich kann mich nicht einloggen mani23 am 25. Dezember 2012 um 14:00

Hallo leute, ich habe das spiel gestern installiet und kann mich nicht einloggen, da angeblich der ...

1 Antwort Bezahlung im Store lpAlex am 01. Oktober 2012 um 19:19

Hi leute meine Frage ist ob es sicher ist wenn man im Store bei The Hunter mit Visakarte bezahlt ...

8 Antworten Kaufen? crysis909 am 18. Mai 2012 um 11:38

ich hab mal ne frage man kann sich ja das spiel LEGAL gratis von der HP runterladen aber ich habe ...

1 Antwort Hillfeeee.! Schnell.! Kerolon am 03. März 2012 um 10:50

und zwar hab ich mir das spiel gekauft, mich auf der seite angemeldet und das zeugs runtergeladen, ...

2 Antworten Spiel startet nicht ! Brauche hilfe bitte helft ... zerk13 am 20. Oktober 2011 um 20:56

Also ich habe mir das spiel bei Promarkt gekauft ...

