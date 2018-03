Fragen und Antworten zu Hype - The Time Quest

Fragen

keine Antworten 2 Fragen Benjomastersun am 08. Juli 2014 um 13:04

Hi Community, ich habe 2 Fragen. 1. Wo ist in der 3. Epoche der Heiler? 2. Kann es sein, dass es ...

2 Antworten Hype kostenlos? CiferAlmasy am 01. März 2013 um 13:37

Hey Leute, hab da mal ne frage früher hatten mein bruder und ich mal Hype the Time Quest, aber das ...

keine Antworten Kann Spiel nicht installieren ! GiveTheAwesome am 25. Februar 2013 um 16:22

Hey Leute, vor ein paar Tagen habe ich die Hype Demo heruntergeladen. Als ich sie installieren ...

1 Antwort Hängt sich auf! Centra am 18. Dezember 2012 um 19:50

Hilfe Leute, ich hab das SPiel mal wieder herrausgekramt, installiert und es hängt sich beim Ubisoft ...

1 Antwort Komm nicht weiter :( Maxiking64 am 30. November 2012 um 21:19

Ich bin jetzt im dorf aber was muss ich jetzt machen ?

1 Antwort Fetter Mönch woodquater am 30. Juni 2012 um 10:03

Wie besiege ich ihn?

5 Antworten HYPE The Time Quest, Fanumfrage Gwaihir_3 am 03. Juni 2012 um 20:35

Ich möchte mit dieser "Frage" nun wissen, wer aller noch HYPE The Time Quest regelmäßig, ...

4 Antworten Gewölbe Gefängnisswärter Billy-likes-Talent am 08. April 2012 um 17:19

Mein Bruder kommt im Gewölbe bei dem Gefängniswärter nicht weiter. Wie kann ich ihm helfen? Was muss ...

1 Antwort Kloster Glocke läuten 3. Epoche SelinaSt am 25. Juni 2011 um 22:32

Hey :) Ich weiß nicht wie ich im Kloster in der 3. Epoche in das nächste stockwerk komme da sind ...

1 Antwort hilfe beim zauberer 2 epoche Malaca am 07. Februar 2011 um 22:23

wie kommt man gegen den zaubere in epoche 2 weiter also wie kann ich den besigen

1 Antwort meine freundin komnt nicht weiter Malaca am 06. Februar 2011 um 15:49

bitte sagt mir wo man die cheats eingibt sonst gibt meine freundin keine ruhe sie kommt nicht ...

1 Antwort wie kommt man in die bibliothek im kloster lurus am 07. Januar 2011 um 16:53

in der bibliothek gibt es 5 schalter um 3 tore zu öffnen doch wenn ich alle gedrückt habe ist das ...

1 Antwort Kein start herzcheni am 06. Januar 2011 um 09:53

Kann man es ändern, wenn ich die cd einlege, dann fragt er mich ob ich die setup exe starten will ...

1 Antwort Bienenstöcke im Wald E.3 derperser am 01. Januar 2011 um 16:30

Kann mir jemand sagen wo die Bienenstöcke in der dritten Epoche im Wald sind, ich habe 9/10 und ...

