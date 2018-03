Fragen und Antworten zu Ico & Shadow of the Colossus

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Fragen

keine Antworten Items vom Normalen Time Attack im Schweren Modus? Here-for-Play am 01. November 2014 um 17:46

Hallo, bin gerade dabei, die Kolosse im Normalen Time Attack zu besiegen und wolte mal fragen, ob ...

1 Antwort SotC Hilfe bei Hard Time attack CoDbreaker am 02. September 2014 um 21:17

Ich schaffe #15 Argus nicht. Gibt es irgendwelche Tipps die ich noch nicht kenne? Bis jetzt fand ich ...

keine Antworten wie erreiche ich den 3. koloss? bezzly am 07. August 2014 um 23:31

hallo kann mir jemand erklären, wie ich dort auf die plattform komme? kann von der brücke zum stein ...

1 Antwort Texturbugs und Agro laggt ab und an beim reiten RenEmo am 04. Januar 2014 um 00:03

Hey Leute ich habe mir die HD Collection gestern im PSN gekauft und runtergeladen, habe aber bei ...

keine Antworten Lohnt sich das spiel? Indiegamer am 16. November 2013 um 14:34

Lohnt sich das spiel? 1. wie lange ist die Spielzeit? 2.Was ist besonderst? 3.ist das spiel ...

keine Antworten SotC Tempel besteigen ben090801 am 10. Oktober 2013 um 15:43

Hi wollte fragen wie man sich an dieser Kante hochziehen kann wen man den Tempel besteigt damit man ...

1 Antwort Schlossführer in beliebigen Durchgängen möglich? Serdar2 am 07. Juli 2013 um 19:26

Habe mal eine Frage habe ICO jetzt durch und will den zweiten Durchlauf langsamer als zwei Stunden ...

1 Antwort Eidechsen mit schwarzen oder weißen Schwänzen? BliBlaBlub1992 am 03. Juni 2013 um 00:24

Habe gelesen dass nur die mit den weißen Ausdauer bringen. Aber ich hab bis jetzt nur welche mit ...

2 Antworten Spielzeit jones110 am 05. April 2013 um 12:52

Wie viel lange ist die Spielzeit von den beiden Titeln ? bzw. von ICO ? xD

keine Antworten Spoiler: Zwei fragen! Hilfe das ende ist so ... NingyoChan am 14. Februar 2013 um 12:59

Ich wollte fragen ob man das ende von shadow of ...

4 Antworten Hi ne frage zu shadow of the colossus pit28 am 10. Februar 2013 um 21:48

Also ich wollte fragen wozu die schwänze der Eidechsen dienen . Danke im voraus

1 Antwort 2 Fragen : sotc-fan am 25. Juli 2012 um 21:27

Hallo :-) habe 2 Fragen an euch: 1. Wie wirkt sich der Grafische Unterschied von der PS2 zur PS2 ...

1 Antwort SotC - Kurze Frage zum Time Attack Onkel_von_Gott am 08. Juli 2012 um 14:45

Hi! Weiß jemand zufällig, ob man die Items, die man im normalen TimeAttack freispielen kann, mit in ...

1 Antwort wichtige frage MTVboy am 03. Juli 2012 um 21:29

kann mir jemand sagen wie viel speicherplatz das spiel aus dem store braucht

5 Antworten wie ist ico Hunter_Abi am 19. Juni 2012 um 09:23

Hi hab interesse an dem spiel und paar fragen . Shadow of... Sieht verdammt gut aus wie lange sitzt ...

