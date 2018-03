Fragen und Antworten zu IL-2 Sturmovik - Cliffs of Dover

keine Antworten steuerung? toninger am 03. Oktober 2013 um 16:05

ist das jetzt eine richtige simulation oder ist die steuerung eher einfach gehalten? hab zuvor auf ...

1 Antwort Missionseditor ShooterXX am 25. März 2012 um 14:32

wie kann man im Missionseditor eig Objekte einfügen weil wenn ich das Objektefenster aufmache sehe ...

3 Antworten Cockpit Grafik Bug harad07 am 26. Januar 2012 um 19:15

Habe Cliffs of Dover problemlos installier.es hat auch perfekt gestartet.Nur wenn ich in einer ...

1 Antwort Laggs K3vokiller am 21. Januar 2012 um 12:36

ich habe gehört das das spiel selbst bei guten pcs wo das locker laufen sollte laggt, nun meine ...

1 Antwort problem kini9700 am 27. Dezember 2011 um 21:53

ich hab das spiel schon instaliert und wenn ich dann auf spiel starten geh steht da launcher ...

1 Antwort PC hängt sich auf kimi1967 am 09. September 2011 um 20:48

Hallo zusammen Jedesmal nach dem startmenüe bleibt, friert das bild(PC)ein. habe schon die ...

