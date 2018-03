Fragen und Antworten zu Illusion of Time

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Illusion of Time oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Goldene platte im inka tempel UnendlicherTodesengel am 11. Mai 2014 um 15:39



1 Antwort spin dash berri am 01. Mai 2013 um 02:34

hab gelesen das man dazu L+R abwechselnd druecken soll klappt bei mir aber nicht obwohl ich ihn ...

keine Antworten Virtual Console TheLegendOfMe am 22. Dezember 2012 um 19:27

Erstmal hoffe ich, dass noch jemand meine Frage ließt. So wieß jemand, ob es das Spiel auch für ...

1 Antwort wie komme ich in Mu weiter? christianviefhues am 12. September 2011 um 19:41

Das wasser ist weg und finde keinen weg aus Mu?Wo sind Risse in der Felswand

1 Antwort Diamantmine animal-friend am 09. Juli 2011 um 13:49

ich finde einfach die stelle nicht wo man den dash einsetzen muss damit man die 3 juwele ...

1 Antwort wie muss ich in der höhle weitermachen, in der ich ... nessi1997 am 28. April 2011 um 09:27

also ich hab jetz den Psycho dash bekommen und ...

1 Antwort komplettlösung zum ausdrucken minna42 am 02. Februar 2010 um 12:35

Hallo weiß jemand wo ich die Komplettlösung zum ausdrucken finden kann. Habe nur die suchorte von ...

2 Antworten Rote Juwelen in Freeja Rex111 am 24. Januar 2010 um 11:17

Hi ich habe den Juwelen vom Sklavenhändelr und den im Hotel. Aber wie komm ich zum alten mann bei ...

1 Antwort wie gebe ich Action Replay-Codes? t0mm1 am 07. Januar 2010 um 09:45

wie gebe ich Action Replay-Codes ein. ich habe nun das spiel 3 mal durchgespielt und immer habe ich ...

1 Antwort Gegner rote juwelen NicoPielage am 04. Juli 2009 um 22:45

wer es nnicht weiß wenn man alle roten juwelen abgibt(50) kommt man in eine villa mit ...

3 Antworten Inka-Ruinen Kiltias am 15. März 2009 um 13:49

Wie kommt man in dem Raum nach der Speergrube weiter?

3 Antworten Wie komme ich an die roten Juwelen in den ... Sina1987 am 28. Januar 2009 um 13:31

Hallo, ich habe ein kleines Problem... habe im ...

1 Antwort inka ruinen runkel am 16. Januar 2009 um 16:20

Wo und wie bekomme ich die melodie des windes?

1 Antwort Ruinen EngelchenIllusionoftime2008 am 16. November 2008 um 06:19

ich habe jetzt die neue melodie komme aber jetzt nicht weiter finde den raum nicht wo ich die ...

3 Antworten Chinesische mauer Rex111 am 24. August 2008 um 17:55

hi leutz bin an der Chinesische mauer hab den spin-dash da un schon fast gegner tot... wie komm ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Illusion of Time jetzt! Bitte wähle die Platform: SNES Leser-Wertung: 88 %

45 Bewertungen

zur Illusion of Time