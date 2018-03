Fragen und Antworten zu Indiana Jones - Fate of Atlantis

Du hast ein Problem mit Indiana Jones and the Fate of Atlantis oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Wie bekommt man die Lava? hase1999 am 01. Oktober 2013 um 19:47

Ich bin jetzt im Lavaraum, komme aber nicht an die Lava. Ich habe den Fischkopf auch schon ...

1 Antwort Programm Schließen __smart am 16. Februar 2012 um 20:51

Ich hab mir das Spiel über Steam gekauft und es funktioniert auch super, aber wenn ich abspeichere ...

keine Antworten Spiel Analedge am 20. Februar 2011 um 12:45

Ja hallo nun ich habe das spiel früher mal gehabt jez habe ich es nicht mehr und da wollte ich mal ...

keine Antworten DenkwegModellraum HILFE! H3tfhi am 01. August 2010 um 20:20

ich bin gerade bei dem Modell von Atlantis und habe die dritte Tür auf gemacht und in dem Raum ...

3 Antworten Mini Altanits dominik6336 am 21. Mai 2010 um 15:43

Hallo, Ich komme bei dem Mini Model von Altantis nicht weiter. Im Dialog steht : Um ...

keine Antworten Roboter in Atlantis aktivieren lex2 am 17. Mai 2010 um 20:56

wer kann helfen? ich kann den Roboter in Atlantis nicht aktivieren hab alle Zahnräder eingebaut ...

1 Antwort Boot im handbuch derboehsedrache am 31. März 2010 um 09:36

also es ist ja so das im handbuch des spiels auf einer seite man eine stelle sieht auf der sophia ...

keine Antworten Ich komm nicht rein... Sonic100000 am 27. März 2010 um 14:39

Also ich hab das spiel indiana jones fate of atlantis und komm nicht rein weil ich nicht das buch wo ...

1 Antwort Kreta gelöschter User am 18. April 2009 um 14:12

Wo ist das SCHEIß Peilgerät?! Ne schlechtere Komplettlösung gibts wohl nich. Könnt ihr mir helfen?

2 Antworten u-boot MVTobi am 13. April 2009 um 17:24

also ich hab den strategie-weg gewählt und sitze oim uboot fest, ich komm nicht raus weil oben ja ...

2 Antworten Atlantis- Steinpodest SkaterOnStreet am 24. Januar 2009 um 18:50

Hey ich bin vor dme tor bei atlantis oder kp bin schon in atlantis im meer und ich hab die ...

