Fragen und Antworten zu Infamous - Festival of Blood

keine Antworten ich habe frage Peter9110 am 18. August 2014 um 19:38

ich bekomme ständisch neue Kräfte und wie kann ich die Wechsel die Raketen zu Beispiel? mir ist ...

1 Antwort Brauche hilfe bei Quest demonskull am 04. Januar 2013 um 22:19

Hallo, ich brauche dringend Hilfe komme nicht mehr weiter... Ich habe jetzt gerade die Mission ...

6 Antworten Länge des spiels? :s G3RMAN_KILL3R-47 am 06. Juni 2012 um 16:18

Ich wollte jetz mal fragen wie lange dieses DLC ungefähr dauert :s thx im vorraus :)

2 Antworten Warum?!?! Zockersuchtimensch am 24. April 2012 um 13:21

WARUM ist inFamous 1 ab 18 und pegi 16 und der 2. teil genau andersrum?!?!?!?! KANN MIR DAS MAL ...

1 Antwort dlc nur mit move ? spyro09 am 12. April 2012 um 19:57

kann man das dlc nur mit ps move oder auch ohne

1 Antwort letze trophäre alex_lol am 31. März 2012 um 20:37

graf dracola trofäre wie bekomm ich die ich muss alle kräfte sammeln ich hab bis jetz kraft mit x ...

keine Antworten geheimnissvolle tür m3ein_n4me am 27. März 2012 um 19:10

ich bin bei der 5mission geheimnisse weiß aber nicht was ich machen muss weil kein ziel markiert ist ...

keine Antworten wird es noch so ein DLC geben? Dani96 am 07. März 2012 um 21:10

Frage steht oben

1 Antwort kann man in die 2 stadt rasiel1000 am 06. Februar 2012 um 14:05



1 Antwort wie bekomme ich alle kräfte? kakachihatake am 18. Januar 2012 um 15:39

frage steht oben^^

1 Antwort Kumpel wurde entführt. Wie bekomm ich den wieder? Kelevra256 am 10. Januar 2012 um 16:53

In der ersten von den "extra-missionen" wird mein Kumpel entführt. Ich soll im vampirmodus folgen. ...

2 Antworten Ich brauche Hilfe bei der ersten mission von ... Icemann95 am 04. Januar 2012 um 14:28

Ich weiß nich wie ich die leute in der ersten ...

