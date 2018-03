Fragen und Antworten zu J-Stars Victory VS PLUS

keine Antworten Steuerung LittleDannyPocket am 18. Februar 2018 um 23:32

Hallo, Ich habe nach längerer Zeit mal wieder J-Star Victory vs. Pluswieder gestartet und stelle ...

keine Antworten Hintergrundmusik ändern Zieg am 21. September 2016 um 22:09

Servus, wollte mal Fragen ob und wie es möglich ist auf der PS4 Version die eigene Hintergrundmusik ...

keine Antworten Rufi-San's Support Moves & Reddo Hawk! ErzasStrawberryCake am 27. Juli 2016 um 10:46

Hallo hab 2 fragen zu Rufi-San ^~^ 1. Welche support technik ist eigentlich am stärksten bzw. Am ...

keine Antworten Suche spieler für die trophäe "breitbandrabauke". Dark_Scorpion_3 am 07. Juli 2016 um 15:01

Ich muss in 20 spielen mit machen. Ich hab schon 5 spiele gespielt wovon nur eines gewertet wurde ...

keine Antworten Wer hat lust mit mir das spiel zuspielen arnold10 am 30. Mai 2016 um 20:59

ich würde gerne paar mitspieler suchen die lust haben mit mir das spiel zuzocken , denn ich werde ...

1 Antwort K-satz 01-05 EruzaSukaretto92 am 27. März 2016 um 23:12

Was ist das genau bei dem einstellungen bei der kampfvorbereitungen?

13 Antworten Charakter fragen EruzaSukaretto92 am 05. Januar 2016 um 15:31

gibt es Sakura-Chan aus Naruto oder Nami aus One Piece oder Orihime aus Bleach?

3 Antworten Lohnt sich das Spiel pikachu_8_01 am 31. Dezember 2015 um 11:23

Wie ist das Spiel so? Hat es Langzeitmotivation oder wird es schnell langweilig. Welchen Modus gibt ...

1 Antwort goku karten Yusei96 am 27. Dezember 2015 um 18:41

Kann mir jemand sagen wie ich son goku am besten skilln kann?

14 Antworten proplem klomarvin am 20. Dezember 2015 um 02:55

ich schaffe es nicht in der siegesstrasse die 5 sterne missionen.kann mir da jemand einen tipp geben ...

keine Antworten Schatzkarte freischalten Skyla_Darkheart am 16. Dezember 2015 um 17:59

Guten Abend Leute, weiß jemand wie man das Item "Schatzkarte" im J-Shop freischaltet und wofür sie ...

3 Antworten Story Modus freigeschaltete Charaktere spielen hi11 am 02. Dezember 2015 um 00:49

Hallo ich habe eine Frage undzwar habe ich mir ein paar Charaktere gekauft im normalen Shop aber ...

3 Antworten Wer Kennt den Karteneffekt der Joseph Joestar ... SonRubster am 18. November 2015 um 22:02

Wer Kennt den Karteneffekt der Joseph Joestar ...

1 Antwort Super Spezial Attacke? KakashiSakumo am 16. November 2015 um 15:26

Wie aktiviere ich diese Super Spezial Attacke wo Naruto z.B mit Kurama das Bijudama benutzt. Wenn ...

1 Antwort Medaka combos KingdomHearts-Fan999 am 13. September 2015 um 22:55

Hey ich möchte gerne Medaka als Main spielen und hab schon einige Kämpfe hinter mir dabei habe ich ...

