Fragen und Antworten zu Jagged Alliance - Back in Action

Fragen

keine Antworten JA BiA Zoom erweitern ? udo-publik am 20. September 2015 um 11:16

Gibt es irgendeine Möglichkeit in JA3-BiA (u. Crossfirre) die Kamerainstellungen zu ...

keine Antworten Artmoney Hoppel39 am 12. Juli 2015 um 14:07

Ich hab mir das mit artmoney durchgelesen, aber nirgends steht in welcher Datei gesucht werden soll. ...

keine Antworten kann das spiel nicht installieren zeigt doppelter ... gelöschter User am 08. Februar 2013 um 18:42

beim cod eingeben zeig er doppelter cd key an

3 Antworten Paar wichtige Fragen zu JA - BiA Morcar am 31. Oktober 2012 um 17:08

Hallo Ich habe vor kurzem angefangen mit dem Game,und habe mal paar grundlegende Fragen zu dem ...

1 Antwort Geldprobleme Pilzrisotto am 23. August 2012 um 05:27

Ich komme auf keinen grünen Zweig,hab nur einen Söldner, die Scharfschützenliese.Keine Kohle um die ...

1 Antwort Cheats? Tobi0089 am 16. Juli 2012 um 22:36

bei den Tipps steht immer was von cheats ich dachte es gehen keine cheats

1 Antwort Fehlercode 77 beettle1976 am 28. April 2012 um 13:36

beim starten von JA BiA, erscheint seit grad ebend im Steam der fehlercode 77 ? bin etwas ratlos... ...

keine Antworten Autos, Panzer gelöschter User am 09. April 2012 um 15:02

Kann man mit Autos oder Panzern fahren?

4 Antworten Steamfehler? Manu141995 am 31. März 2012 um 20:30

Wenn ich Jagged allianca starte kommt 'wird mit steam verbunden' dann kommt 'das spiel ist zur zeit ...

keine Antworten Milizen werden auf Weltkarte nicht mehr angezeigt! ... JuliusJanus am 28. März 2012 um 20:18

Moin moin. Ich hoffe es hat sich Jemand schon ...

2 Antworten Paar Tips bezüglich JA BA Goldschlappi am 24. März 2012 um 14:21

Hallo, ich bin mit dem Game eigentlich sehr zufrieden, nur sind mir manche Sachen unklar: 1.Wie kann ...

keine Antworten Multiplayer Krieger7827 am 07. März 2012 um 14:00

hat das Spiel einen Mulitplayer ?

1 Antwort Söldner bearbeiten/ Stats und Namen ändern Hidden am 28. Februar 2012 um 00:56

Moin leute, ich wollte mal fragen ob und/oder wie man die Start Stats der A.I.M. Söldner und ihre ...

2 Antworten Dumme Frage KingofCry am 26. Februar 2012 um 11:10

Ich habe im Online Shop eine Waffe gekauft und sie ista uch schon angekommen nur wie kann ich diese ...

1 Antwort Warenhaus ReyTr am 21. Februar 2012 um 16:11

Hallo allerseits habe einen problem und zwar finde ich nicht das Warenhaus wo die gekauften Waren ...

