Fragen und Antworten zu Jak and Daxter Trilogy

Fragen

1 Antwort Hängt das Spiel? DarkWolf13 am 21. September 2015 um 23:03

Bei diesem Spiel werden wohl selten Fragen gestellt, aber ich versuche trotzdem mein Glück und hoffe ...

keine Antworten wie lösche ich die daten der Ps vita version RonnyHD am 20. August 2014 um 16:20

ich hab mir das spiel für die ps vita gerbraucht gekauft und ich kann keine trophäen verdienen da ...

2 Antworten Dunkler Jak?:) Strohhirn10 am 22. März 2014 um 13:59

Wie aktiviert man ihn,mein bruder hat es nicht gelesen und ich wollte fragen wie man ihn ...

4 Antworten Ruckler? Jak01 am 19. November 2013 um 17:23

Ruckelt das Spiel oder läuft es flüssig?

3 Antworten gibt es für die spiele trophäen ? halokitty am 08. Oktober 2013 um 19:41

ich hatte die trilogie auf englisch aber ich weiß nicht ob die trophäen dann noch übertragen werden

keine Antworten Fahrzeugsteuerung jak 3 tipsi97 am 04. Oktober 2013 um 20:52

Wie genau soll die boosteraktivierung per Rückseitentouchpad funktionieren?

1 Antwort Jak & Daxter 1 - Wichtige Frage zum "Zoomer" Schueliii am 07. September 2013 um 12:58

Vllt kann mir jemand helfen, der es gezockt hat: Ich glaube ich bin einfach zu blöd, und zwar habe ...

keine Antworten ps vita spielstand auf ps3 weiterspielen arabboss am 06. September 2013 um 10:40

ich habe das spiel auf ps vita und ps3 und ps plus kann ich mein spielstand von der vita auf der ps3 ...

1 Antwort >>Nach dem Satelliten komme ich nicht weiter Epani07 am 03. September 2013 um 19:49

Hallo brauche mal eure Hilfe habe den Satelliten geschafft und soll jetzt mitKleiver sprechen finde ...

keine Antworten Hat jemand nen Tip wegen der Orbs? spezitex am 04. August 2013 um 23:35

Teil 1 fehlen mir noch 12 Energiezellen ist halt schwer wenn man fertig ist mit dem Endgegner da ...

1 Antwort wichtige frage little_zimbo am 25. Juli 2013 um 07:06

Ich hab jetzt jak 1,2,3 durchgespielt will jetzt auch noch jak x spielen kann ich ps2 Spiele auf ...

2 Antworten Speicher? xxIIxx am 26. Juni 2013 um 18:00

Wieviele MB braucht die ganze Trilogy? danke im voraus n.n

1 Antwort Grafik? xxIIxx am 26. Juni 2013 um 17:56

Ist die Grafik besser,schlechter oder gleich wie bei der ehemaligen ps2 und ps3? danke im voraus n.n

4 Antworten Grafik Vaio22 am 17. März 2013 um 16:22

Hallo Leute, ist die Grafik dieser drei Games in HD?

