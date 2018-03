Fragen und Antworten zu Jak & Daxter - Lost Frontier

Fragen

keine Antworten bitte um hilfe Romymailin am 15. Dezember 2015 um 20:39

Ich weiß nicht genau wo ich bin aber ich denke in der alten forschungs Station da stehe ich vor so ...

keine Antworten was hat es mit dem cheat ,,Verstecktes GO! Battle" ... Indiegamer am 12. Juli 2014 um 21:58

hallo zusammen, meine frage ist was hat es mit ...

1 Antwort komme nicht weiter.. laarah97 am 10. März 2014 um 15:04

ich weiss nicht genau wo ich hier bin,aber ich steh hier vor bzw.hinter so einem blauen "zaun" mit ...

keine Antworten Wie vervollständige ich die Neben Missionen? albert1stein18 am 16. November 2013 um 18:16

Ich habe alle Nebenmissionen gemacht die ich gefunden habe und es zeigt mir an, dass ich erst 88,61% ...

1 Antwort hab das spiel seit par monaten oder so und 3 mal ... IliasXD3000 am 08. Oktober 2013 um 20:46

wen man das spiel einmal durchgespielt hat kann ...

1 Antwort Wer kennt Tipps für das Laserlabor? Jaja13 am 25. Juni 2013 um 20:24

Im Laserlabor wird Daxter in ein Monster verwandelt. Wie kommt er durch durch die Eisentür, bei der ...

1 Antwort Wie finde ich das Eko-Teil? Jaja13 am 29. März 2013 um 13:20

In dem Flugzeuglevel mussten die Triebwerke des großen Piratenschiffs zerstört werden. Jetzt soll ...

1 Antwort 100 % Durchspielen ffhunter am 26. März 2013 um 14:16

Hi ich habe das Spiel jetzt schon ca. 45 mal im Heldenmodus durchgespielt und habe gerade mal 99,23 ...

keine Antworten brauch hilfe jano10m am 24. Februar 2013 um 14:55

ich bin bei dem strudel angekommen und reingeflogen ich weiss nicht was ich da machen soll bitte um ...

1 Antwort 3. Flugzeugteil in Weitfall Trommy9 am 09. Januar 2013 um 09:13

Wo genau liegt dieses Teil. Bin schon eine Weile rumgeflogen und habe es noch nicht gefunden. Bitte ...

1 Antwort Wie schafft man diese Nebenmissionen mit der ... Trommy9 am 09. Januar 2013 um 09:11

Kapiere einfach nicht, was und wie diese ...

2 Antworten Komme nicht weiter! NightFly1211 am 06. Januar 2013 um 16:08

Hay Leute ich muss gerade glaub ich Piraten verfolgen (noch relativ am Anfang des Spiels) und schaff ...

keine Antworten Hilfe! Pascalf am 30. November 2012 um 16:30

ich bin auf der galeone und bin unter der treppe, vor der tür zum steuer gefangen. Wenn irgendwer ...

keine Antworten Eco-Konstruct Gangnamstyler am 22. Oktober 2012 um 19:25

Wie geht noch mal der eco-Konstruct (Kristal) ?

