Fragen und Antworten zu Ju-On - The Grudge

Fragen

2 Antworten Wo bekomme ich das Spiel her? ResiFan360 am 03. April 2014 um 15:16

Frage steht zwar oben aber ich frage noch mal. Wo bekomme ich das spiel her ?

keine Antworten Helligkeitsgrad im Spiel ändern? luxi am 21. Juni 2012 um 15:44

Hii, also ich hab gestern mit dem Spiel begonnen. Habs letzte Woche schon bei einer Freundin gezockt ...

1 Antwort rendiert es sich? domi008style am 22. Februar 2012 um 17:41

frage steht oben ;) thx im vorraus

1 Antwort Level 2? HILFE! Santjego02 am 12. Juni 2011 um 16:43

Ich hab bei Youtube ein Video gesehen wie man alle Sammelobjekte finden kann und da kam in Zimmer ...

1 Antwort habe mall eine frage wegen lvl 4 ronnyman am 03. Juni 2011 um 21:10

Ich habe mall eine frage ich bin in lvl 4 und wenn ich dann dieses lvl dann durch habe dann ist das ...

keine Antworten Hilfe bei Ju-on Fatalis-champ am 02. Juni 2011 um 18:13

Kann mir einer sagen wo die ganzen sammelobjekte sind

keine Antworten bitte helft mir sirrritter am 26. Mai 2011 um 08:30

...Ich brauche Hilfe... Ich finde im 3 level nicht das letzte sück vom tagebuch wo ist das ich ...

1 Antwort Level 4 Santjego02 am 10. März 2011 um 19:06

Weiß jemadn wo man Baterien findet, oder den Code für diesen einen Raum?

2 Antworten spiel __narutofan__ am 20. Januar 2011 um 20:16

ist das spiel besser als calling und lohnt es sich zu holen ? worum geht es im spiel ?

1 Antwort multiplayer- kontroller _KAS am 19. Januar 2011 um 16:46

Hi, Leute wollte mal fragen wie man den 2ten spieler anmeldet?

1 Antwort Maxi Spielen? Shyni94 am 07. November 2010 um 20:21

DARF mAXI DAS sPIEL SPIELEN?

1 Antwort pascall darros_berserk am 07. November 2010 um 20:18

wo bist du XD

keine Antworten schade juli0ssi am 04. November 2010 um 21:22

ich finde es schade ich habe fast das ganze siel schon durch gespielt und das in 1-2 tagen traurig ...

1 Antwort 1. level luna79 am 02. November 2010 um 17:37

hallo, ich komme schon im ersten level nicht weiter.ich seh zwar das licht aber wenn ich dahin gehe ...

