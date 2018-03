Fragen und Antworten zu Jurassic Park - The Game

Fragen

keine Antworten Großes Problem DerBusfan123 am 28. September 2013 um 08:41

Warum kann man nur bis zur 3 episode spielen und mit welchen tasten steuert man es geht es auf ...

keine Antworten Problem wichtig DerBusfan123 am 16. September 2013 um 14:29

Geht das spiel auf windows 8 bitte schnell antworten danke im voraus

keine Antworten Installation ! PlayerofHell10 am 04. April 2013 um 16:55

Hallo liebe leute, Mein kleiner Bruder hat sich letztens Das Spiel "Jurrasic Park" gekauft und es ...

1 Antwort frage steht unten bigdaddy99 am 29. November 2012 um 13:33

ist das spielwie heavy rain ?

1 Antwort Trophäen? Stempi am 18. November 2012 um 12:35

Gibt es für Jurassic Park Trophäen? Und kann man das Spiel empfehlen? Ich meine ich habe gameplay ...

3 Antworten Wie komme ich zu Episode 3? Dinofreak125 am 01. September 2012 um 00:17

Wenn ich Episode 2 beende, dann kommen die Credits und danach erscheint das Hauptmenü. Episode 3 ...

keine Antworten lohnt es sich ! ! ! GTA4MANN am 15. August 2012 um 00:23

hi leute hab mal ne frage ich will mir das spiel holen und wollte mal fragen kann man da auch ein ...

2 Antworten Win7 64-Bit Unterstützung? Agihm am 13. August 2012 um 18:00

Unterstützt Jurassic Park - The Game Windows7 64-Bit nicht? Da bei mir immer die Fehlermeldung ...

2 Antworten Komme immer noch nicht klar beim Schalttasten ... SoSoFreak10 am 12. August 2012 um 11:10

Ich bin es wieder! Die die Probleme hat mit den ...

1 Antwort Ich komme nicht klar beim Knöpfe drücken! SoSoFreak10 am 12. August 2012 um 11:00

Ich habe das Spiel gestern installiert! Deshalb bin ich noch nicht so weit! Episodde 1 glaube ich! ...

keine Antworten Wer kennt weitere Tipps und Tricks von Jurassic ... SoSoFreak10 am 11. August 2012 um 22:45

Ich habe das Spiel heute erst installiert und ...

keine Antworten Deutsch oder Englisch? niklasklaffl am 20. Juli 2012 um 00:42

Ist das spiel in deutsch oder in englisch über eine antwort würde ich mich sehr freuen Danke im ...

3 Antworten Yoder und Oskar Panzerjoe am 15. April 2012 um 19:15

Kann man Yoder oder Oskar irgendwie retten? Wenn ja, wie?

1 Antwort Episode 4 Problem Keulchen am 02. April 2012 um 16:17

Also die ersten 3 Episoden liefen bei mir einwandfrei. Aber als dann Episode 4 anfing, war da fast ...

1 Antwort Wie ist es Pasoue am 24. Februar 2012 um 18:56

lohnt schich das spiel zu kaufen und auf welcher onsole ist es am besten auser 360&PS3

