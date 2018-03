Fragen und Antworten zu Jurassic - The Hunted

Fragen

keine Antworten Auf deutsch? lavafrosch am 18. Juli 2011 um 16:14

Ich wollte fragen, ob man das Spiel deutsch oder in Deutschland kaufen kann, denn die einzigen ...

keine Antworten unterschied johnboy1309 am 22. März 2011 um 17:25

ich hab mal was von dem spiel gehört aber frage mich wie es ist es gibts ja auf der wii ps3 ps2 xbox ...

keine Antworten unterschied johnboy1309 am 21. März 2011 um 19:33

also ich wollt mir das spiel kaufen da hab ich bemerkt das hatt verschiedene bewertung da hab ich ...

1 Antwort arena FinalBosss am 11. Dezember 2010 um 14:59

wie kann ich in der arena kämpfen so wie es hinten drauf steht ?

keine Antworten paar fragen icecold00 am 29. Oktober 2010 um 20:28

hat es multiplayer? gute story? gibt es verschiedene dinos? moderne waffen oder aus dem ...

5 Antworten Wie bekommt man das Lasergewehr suker-9_LEGENDA am 20. Juli 2010 um 19:12

Frage steht oben.

9 Antworten Das Spiel gelöschter User am 04. Juni 2010 um 11:22

Warum findet man das Spiel nirgends obwohl es doch schon "angeblich" drausen ist? Und ab wie vielen ...

3 Antworten Dicker umbau mercedeg am 01. Mai 2010 um 20:03

Ich wollte wissen:Es gibt ja für ps2 (slim,dünn) eine umbau Magic Tool und was ist mit der ...

2 Antworten Zusatz Gerät? mercedeg am 05. März 2010 um 18:03

Ich wollte fragen:Ich habe gehört das man ein spizieles Gerät für die ps2 braucht sons läuft das ...

4 Antworten Dino crisis HeroOfTheDawn am 21. Februar 2010 um 10:10

Hey ist das so ne art dino crisis und lohnt es sich das zu kaufen?

1 Antwort Sprache? NicolasRoth am 18. Februar 2010 um 18:04

Kann man in der Englischen Version ach deutsch einstellen?

3 Antworten Wie viele Dinos gibt es? blacktigrex am 16. Februar 2010 um 12:45

Und wan kommmt es hier in der schweitz raus? oder IST es schon drausen?

1 Antwort Zensiert gelöschter User am 05. Januar 2010 um 15:32

Ist das spiel zensiert (cut) oder nicht und verschwinden die Dinos beim töten wen sie am Boden ...

1 Antwort Ab wie viel Jahren is das Spiel? DinoKing93 am 04. Januar 2010 um 18:19

Siehe oben die Frage!

1 Antwort gegen wennn kämpft mann daniel19972 am 02. Januar 2010 um 16:33

ich habe es schon mall durch gemacht und ich habe gegen alle gegenpt glaube ich mall aber hinten ...

