Fragen und Antworten zu Just Sing

Fragen

keine Antworten Werbenachrichten _game_princess_ am 25. Oktober 2010 um 18:16

man bekommt ja neben den nachrichten für events auch noch solche werbenachrichten kan ich mit denen ...

1 Antwort Wie ist das spiel so? yeah310 am 30. Juli 2010 um 17:56

ich bin am überlegen ob ich das spiel oder styleboutiqe etc. kaufen soll loht es sich muss mann da ...

1 Antwort hallo Larissa9 am 13. Mai 2010 um 14:06

ich möchte mir just sing vielleicht kaufen und wollte fragen was da für lieder drauf sind b.z.w. von ...

8 Antworten welches spiel ist besser? blue_lady3 am 13. März 2010 um 09:31

welches spiel ist besser? just sing oder style boutique? bitte schnell antworten lg

1 Antwort Wie funktioniert die Kamera? WillVandom am 20. Februar 2010 um 09:50

steht oben

2 Antworten wie viel/ was für lider hats da drauf? jay_jay_ am 06. Februar 2010 um 10:31

wie viel/ was für lider hats da drauf?

2 Antworten Just sing Christmas songs _game_princess_ am 22. Januar 2010 um 17:30

es gibt ja auch noch just sing christmas songs hat das spiel jemand? wen ja welche songs sind da ...

2 Antworten weitere songs sunshinegirl98 am 19. Januar 2010 um 11:32

hi! kann man sich bei just sing auch noch weitere lieder drauf laden oder nur die die drauf sind ...

3 Antworten Funktioniert das Spiel mit dem Nintendo Ds ... the_handheld_one am 14. Januar 2010 um 20:16

Ich wollte fragen ob man dazu irgendein ...

3 Antworten Auch für normalen Nintendo DS? Zebralinchen am 12. Januar 2010 um 19:10

Ja,hallo erstmal,Kumpelblasen.^^ Hier meine FrageN: 1.Ist das auch für den ganz alten Nintendo ...

5 Antworten wie viele Songs gibt es denn in Just Sing! und wie ... Rocky08 am 20. Dezember 2009 um 09:42

ähm ja also ich hab mir das spiele gekauft aber ...

8 Antworten wie ist das spiel Katja9 am 19. Dezember 2009 um 13:54

weiß jemand wie das spiel so ist und ob es irgendwie (zu) teuer ist? Thx im vorraus.

