Fragen und Antworten zu KAO 2 the Kangoroo

Du hast ein Problem mit KAO 2 the Kangoroo oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Kao für Xbox360? DeFabii am 17. Dezember 2013 um 16:06

Ich habe mir Kao the Kangaroo Round 2 fur Xbox gekauft und einfach mal darauf spekuliert das es auf ...

keine Antworten Wer hilft mir bei Kao 2 aus der Eishöhle? jarsil am 18. August 2013 um 18:54

Ich schaffe es einfach nicht, die Eiszapfen von der Decke zu schießen, über die man anschließend ...

keine Antworten 2 fehlende Sterne in der Eishöhle Turbojunkie am 07. April 2012 um 00:56

hi, ich wollte mal fragen ob mir jemand sagen kann ob er weiß wo sich vielleicht ein fieses versteck ...

keine Antworten kao the kangaroo 3 jenni10 am 13. Januar 2011 um 20:23

hallo (: wollte mal fragen ob es schon kao 3 für ps2 gibt? bitte schreibt antworten . ich liebe ...

1 Antwort Der Zauberer Stadlbauer7 am 06. August 2009 um 20:29

Hallo Ich habe es oft versucht aber ohne ervolg wie kann ich ihn besiegen! Danke im vorraus ...

12 Antworten hilfe! komm nich weiter! jackwald am 28. Januar 2009 um 18:59

ich hab das rennen geschaft und brauch 3000 gold komm aber nicht ins level

1 Antwort wie besiegt man den schamanen cava am 21. Dezember 2008 um 11:11

der schamane hat ein schutzschild und der muss irgend wie weg wie get das

