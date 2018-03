Fragen und Antworten zu Key of Heaven

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Key of Heaven oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Bin ich zu blöd dafür? Bleichni-zockt am 17. März 2013 um 00:09

Wenn man im haupttempel ganz am Anfang ist und dann gegen denn kleinen jungen kämpfen muss. Wie kann ...

keine Antworten Bug nach Banko nostradamus0 am 25. Februar 2013 um 18:37

Hi. Ich hab das Problem das ich, wenn ich Banko besiegt habe nicht speichern kann. Hab schon ...

1 Antwort hilfe Kyubi2 am 25. Januar 2011 um 17:38

wo finde ich in hokusai kairoku

1 Antwort frage AgentTweed13 am 09. Januar 2011 um 17:39

wie besiegt man uzo und muzo

1 Antwort Vater AgentTweed13 am 09. Januar 2011 um 15:47

Weiß jemand wo der vater ist ich muss shinbus vater finden den die umu brüder gefangen haben

keine Antworten hay ne frage zu mittel-kirin roario5 am 12. November 2010 um 09:46

wie komme ich nach mittel-kirin ka wie ich da hin komme ich muss ja i-wie sui-lin fragen aber wo ist ...

1 Antwort Banko Besiegt Anubis1994 am 07. April 2010 um 20:24

Also wenn ich Banko bsiegt habe wie kann ich dann weiter spielen

1 Antwort Seima - Wappen gelöschter User am 14. Februar 2010 um 15:33

Noch ne kleine Frage: Was genau bringt das Seima - Wappen? Ich hab schon 2 davon und 1 ausgerüstet, ...

1 Antwort Gesperrte Zone gelöschter User am 13. Februar 2010 um 17:40

Wenn man aus Ost-Seiryu/Chikuan raus geht und dann eine weile lang dem Weg nach reachts folgt, kommt ...

2 Antworten Hey ich brauche hilfe bei dem endgegner von Key of ... PisOemer91 am 10. Januar 2010 um 14:26

Hi und zwar habe ich denn endgegner schon öftere ...

1 Antwort byakko lukantor am 04. Januar 2010 um 14:40

wie mach ich den fertig immer wenn ich ihn mit dem schwert angreife macht er mich mit seiner klaue ...

1 Antwort kirin lukantor am 04. Januar 2010 um 12:47

wo soll das denn sein ich find das auf meiner karte nich

1 Antwort hey leute lukantor am 04. Januar 2010 um 12:11

wie besiege ich den scheiß feuer vogel in west-byakko

1 Antwort tipps bei key of heaven tototo am 01. Januar 2010 um 20:53

wo ist shinbus vater der von den umu-brüder gefangen worden ist

1 Antwort genbu zalOli am 27. Oktober 2009 um 10:28

hei hab jz gegen genbu und gara gekämpft und danach mit den roten ann der dich fragt ob du wieder ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Key of Heaven jetzt! Bitte wähle die Platform: PSP Leser-Wertung: 80 %

23 Bewertungen

zur Key of Heaven