Fragen und Antworten zu KH Birth by Sleep

Du hast ein Problem mit Kingdom Hearts - Birth by Sleep oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter?

Fragen

3 Antworten Story wechsel gelöschter User am 24. August 2015 um 14:04

Ich hab mit Terra alles durchgespielt und ich weiss nicht wie ich jetzt den Charakter wechseln ...

2 Antworten Abschlusskommando St.2 ShinGlurak am 07. Juni 2015 um 16:39

Inzwischen weiß ich, das man Feuerbrunst 8x einsetzen muss, um Punkte dafür zu bekommen aber nachdem ...

keine Antworten Help !?! RayTheLukas am 03. Juni 2015 um 18:19

Wo kann ich schnell viele Gegner besiegen also ich will bei der FM-Version die Trophäe Kampfmaschine ...

1 Antwort Wie starte ich bei kingdom Hearts birth by sleep ... neo226 am 05. April 2015 um 11:53

Meine Frage ist wie ich die letzte episode starte ...

1 Antwort never land erscheint nach deep space einfach nicht OmegaNewb am 15. Februar 2015 um 12:02

Also ich habe deep space den Boss erledigt und ...

keine Antworten truhe im land des aufbruchs mit aqua unikkatil am 26. Dezember 2014 um 23:32

hallo habe gemerkt dass mir eine truhe im land des aufbruchs fehlt kann ich in der Welt noch bleiben ...

keine Antworten Terra Profi Endbosse KakuzuNoTakigakure am 13. Dezember 2014 um 12:12

Hallo! Auf welchem Level sollte Terra auf Profi sein um die 3 finalen Kämpfe zu ...

keine Antworten abschlusskomado robert7799 am 20. September 2014 um 09:53

wie bekomme ich das abschlusskomando dunkler stern 2?

2 Antworten Warum Soras Herz? Fanta2 am 16. August 2014 um 00:31

Ventus Dunkelheit wurde ja von Xehanort entrissen um Vanitas zu schaffen, was Vens Herz stark ...

keine Antworten Letzte Episode Fanta2 am 16. August 2014 um 00:27

Ich hab nun alle 3 Storys durchgezogt. Bin aber zu blöd um die letzte Story zu finden. Wie kann ich ...

1 Antwort Xehanoots bericht Nr.5 Emil28 am 04. Juli 2014 um 21:32

Hallo habe mit allen 3 chars die hauptstory durch doch mir fehlt der 5te bericht bei terra weiss wer ...

2 Antworten Hilfe bei der vollständigen der spielstatistik Magierrose am 30. Juni 2014 um 20:56

ich habe jetzt alle drei auf den Bericht auf 100% gebracht und aber beim der spielstatistik hab 99% ...

3 Antworten PSP Speicherkarte sheccer am 26. Juni 2014 um 23:17

Hallo die Frage die ich Habe hat weniger mit dem Spiel zu tun als mit Der PSP selbst, ich habe das ...

2 Antworten zu terra ne frage! hicki01 am 22. Juni 2014 um 17:32

nach der story als ansem der weise terra fand behauptete terra er sei xehanort heißt das das man im ...

keine Antworten Eismaschine Emil28 am 15. Juni 2014 um 01:31

Welche punktzahl muss man bei der eismachine mit Ven erreichen?

