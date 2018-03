Fragen und Antworten zu Kim Possible - Dr. Drakken

Fragen

1 Antwort Level 1 / Folge 1 brauche ich hilfe ! colour_Fan am 28. Juli 2011 um 17:54

Ich weiss nicht was ich machen muss ...ich bin bei dem typen mit dem weißen tiger oder so und dann ...

keine Antworten Letzte Karte Schnee Level 2-2 neurovi am 21. Oktober 2010 um 13:05

Also ich habe von meiner freundin das Spiel ausgeliehen und soll für sie die letzte Karte holen aber ...

1 Antwort Speichern Analphabet am 29. November 2009 um 10:36

Ich habe ein Problem: Ich kann nicht speichern. Soll ich das Spiel umtauschen oder ist es bei allen ...

2 Antworten Stecke in Folge 4 in einem Level fest. Enje am 27. November 2009 um 01:18

Hallo@all! Ich bin verzweifelt. Muss Drakken besiegen, der in eine Maschine steckt. Wenn ich ihm ...

1 Antwort Karten chawwele am 13. November 2009 um 14:10

ich bin anscheinend nicht fähig alle karten zu finden. bzw. ich finde ast nie eine bzw. ich finde ...

1 Antwort folge 2 chawwele am 13. November 2009 um 13:59

kann ich wenn ich mich an einem ast langhangle nur nach unten abspringen? oder auch nach ...

2 Antworten hi habe echtes rufus problem flumel am 18. Januar 2009 um 11:37

ich kommen absoulut nicht weiter wo rufus durch die rohre muss die zeit geht einfach zuschnell ...

3 Antworten komme nicht weiter hilfe! annnna am 19. Oktober 2008 um 12:41

Ich muss gerade irgenteine maschiene deaktivieren und bin bei der stelle wo man sich an die decke ...

4 Antworten rufus flumel am 04. Oktober 2008 um 18:18

ich komme absoulute nicht klar bei der zene mit rufus wo mann durch die rohre mit den seilen und so ...

2 Antworten Hilfe! Tassy am 29. Februar 2008 um 19:03

In der Welt wo der Hund und der Mann oben auf einem Stein stehen komme ich absolut nicht weiter. Ich ...

6 Antworten Folge 2 augustderstarke am 13. Januar 2008 um 17:50

Komme bei Folge 2 in der Wettermaschine bei den Eiszapfen nicht weiter. Was muss man tun?

2 Antworten Level 4 mit Problemen Luna32 am 23. November 2007 um 18:07

Hallo! Mein Sohn (9) und ich haben ein Problem im 4. Level. Und zwar hangelt sich Kim runter bis ...

