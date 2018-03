Fragen und Antworten zu Kim Possible - Kimmunicator

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Kim Possible - Kimmunicator oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Kim Possible Kimmunicator dakini am 21. März 2015 um 11:05

HILFE wie kann Rufus an den "Windrädern" vorbei kommen?

keine Antworten letzte mission 123789abcxyz am 13. April 2012 um 12:16

wie kommt man beim letzten level von agent weiter

3 Antworten Wie geht es nach Rufus weiter? Einoel2011 am 14. Januar 2012 um 21:26

Rufus hat die Kabel durchgeknabbert und Kim hat auch den Schalter umgelegt. Aber dann passiert ...

1 Antwort Wie kann ich die Spielstände löschen ? babydog88 am 07. September 2011 um 09:32

Hallo habe über Ebay das Spiel verkauft , habe gerade eine Mail bekommen das das Spiel wegen des ...

2 Antworten Spielstand löschen gelöschter User am 30. Juli 2011 um 20:01

Hallo. Ich will mein Spielstand löschen ohne ein neues Spiel anzufangen. weiß jmd. wie das ...

1 Antwort Genlabor!? Nixe2000 am 19. März 2011 um 13:19

Hi, kann mir jemand helfen? Ich bekomme das mit dem Genlabor nicht hin... Danke an alle die ...

2 Antworten Shigo Lucemon am 28. August 2010 um 14:43

Kamm man auch gegen Shigo kämpfen

1 Antwort hilfe! brookelulu am 01. August 2010 um 15:02

meine spielstände wurden gelöscht! WARUM?

2 Antworten Level 4-5 wie kommt man da durch? Hilfe girlie_spiele05 am 14. Juli 2010 um 14:35

Ich bin gerade bei dem allerletzen Level, 4-5 im Vulkan-Kern, wo ich den Robo-Draken besiegen muss. ...

3 Antworten wie Kann ich die DNS Maschine zerstören ReiHinoxD am 09. Juli 2010 um 11:55

ich bin im level 3 - 4 (GENLABOR) und ich weis einfach nicht wie man die maschine zerstört

1 Antwort cheats minga am 16. März 2010 um 15:50

wie gebe ich cheats ein ich habe probleme damit.

1 Antwort wie bekomme ich alle klamoten? minga am 06. März 2010 um 20:28

frage steht oben.

1 Antwort Level 4-2 margitreissner am 02. Februar 2010 um 20:33

ich komme nicht weiter... es ist das level nach dem Fallschirm springen. In diesem level kann man ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Kim Possible - Kimmunicator jetzt! Bitte wähle die Platform: NDS Leser-Wertung: 66 %

33 Bewertungen

zur Kim Possible - Kimmunicator