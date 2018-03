Fragen und Antworten zu King of Fighters 13

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit King of Fighters 13 oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten king of fighters 13 videos der themes? Jin_Kazama am 01. August 2012 um 23:12

wie und wo kann ich die videos für zb. them japan (der 3er thems) freischalten und schauen? ich habe ...

keine Antworten frage gelöschter User am 05. Juni 2012 um 20:09

wie lange geht story wie viel kostet spiel lohnt das zu holen

2 Antworten Blocken? WauWi am 08. Januar 2012 um 16:10

hey leute könnt ihr mir mal kurz erklären wie das Blocken geht welche Taste?

1 Antwort wie kann ich die story komplett auf 100% bringen? mkdsf am 18. Dezember 2011 um 20:47

wie kann ich die story auf 100% bringen? aktuell sinds bei mir 88%... mir fehlen noch 4 ausschnitte ...

keine Antworten welche spiel modis gibt es in kof 13? mkdsf am 12. Dezember 2011 um 19:29

hi! welche spielmodis gibts denn im spiel? gibts auch sowas wie trail (ala street fighter) ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte King of Fighters 13 jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

Xbox 360 Leser-Wertung: 79 %

24 Bewertungen

zur King of Fighters 13