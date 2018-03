Fragen und Antworten zu King of the Road

Fragen

keine Antworten Abkürzung durchs Wasser ricosta321 am 18. August 2012 um 16:19

Zwischen der Straße von Mercury nach St Helena und der Autobahn von Mercury nach North Harbour gibt ...

2 Antworten Sperrgebiet RaphiJo am 06. Dezember 2011 um 21:55

In King of the Road ist ja ein Sperrgebiet kann man da durch fahren?Wenn ja dann wie? Vielen dank ...

1 Antwort hallo ich wollte mal fragen wo man die cheats der ... 123Basti am 16. September 2010 um 19:32

Hallo,ich weiß nicht,wo man die cheats von den ...

keine Antworten hilfe die autos fahen mit schallgeschwindigkeit fabinator123 am 12. September 2010 um 10:26

Bei mir fahren die autos mit schallgeschindigkeit also ich meine die ampel schlaten sich in ...

1 Antwort Blinker _Stefan_ am 14. Juli 2010 um 18:11

Ihr Freaks und noch an alle King of the road Fans wie kann man eigentlich den Blinker anmachen egal ...

1 Antwort Wichtig bitte heute noch beantworten.. sebi398 am 08. Juli 2010 um 11:37

bitte schikt mir mal den link ich will das spiel auch hanben ich will es mir aus dm web runter laden ...

2 Antworten King of the road + Windows 7 gelöschter User am 03. Juli 2010 um 13:24

wie kriege ich King of the road auf Win 7 zum laufen. er schreibt beim starten dauernd "graphic ...

1 Antwort unterschid xyz321 am 16. Januar 2010 um 12:58

ist das ein anderes spiel oder ist es genau gleich wi das erste?

1 Antwort neuer weg bei river vally? goesi1996 am 15. Januar 2010 um 13:10

wenn man in river vally zum depot fährt dann geht doch die straße weiter oder?

3 Antworten Ich kann meine LKW nicht mehr mit meinen Fahrern ... Mojo-Flojo am 13. Januar 2010 um 22:11

Hi Ich wollte meinen Fahrern gerne ein paar ...

keine Antworten level 2 PIAGGOfan am 10. Januar 2010 um 19:39

und gibt es eigentlich ein 2tes level ich fahre zwar immer zur grenze in river waly oder so aber ...

keine Antworten cheats PIAGGOfan am 10. Januar 2010 um 19:34

ich habe eine kabellose tastatur vei dem nocht der pausenknopf ist aber kann man trozdem irgendwie ...

2 Antworten kann mir mal jmand sagen wie man cheatet ich ... gelöschter User am 05. Dezember 2009 um 13:04

mansche sagen mann muss die pause taste drücken ...

3 Antworten cheat ? pls schnell gelöschter User am 05. Dezember 2009 um 12:42

wo muss man die cheat eingeben wie zb sllottery muss ma davor was aktivieren oder davor was anderes ...

keine Antworten trainer rene1998 am 04. Dezember 2009 um 14:59

wie benutzt man denn trainer ich verstehe das nicht

