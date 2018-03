Fragen und Antworten zu Kingdom for Keflings

Fragen

keine Antworten Was muss ich in der Aufgabe tun? Leonie3110 am 17. Januar 2018 um 20:17

Kann mir vielleicht jemand Sagen was ich in den Aufgaben :"Schicksalsfrage "oder "Handel und Wandel ...

keine Antworten Andere Karten? Kanade-Kill-You am 08. Januar 2017 um 21:36

Hay Leute, ich wollte mal fragen, ob jemand weiß, wie ich andere Karten bekommen kann in "A Kingdom ...

keine Antworten Erweiterung Dumbo19 am 08. Dezember 2013 um 16:40

Ich habe mir eine Erweiterung gekauft aber ich bekomm das Update nicht und ich weiß nicht warum ...

keine Antworten Magische Juwelen Dumbo19 am 08. Oktober 2013 um 17:54

Hallo wie und wo kann ich magische Juwelen herstellen? Danke im Vorraus:)

keine Antworten zauberpulver uncle_paetrick am 24. August 2013 um 20:46

Hallo zusammen, ich bräuchte dringend eure hilfe! Wie kann man das zauberpulver herstellen? Leider ...

keine Antworten Schuh Draconier am 09. Oktober 2012 um 19:25

Kann mir jemand sagen wie ich die quest schaffe wo einer einen riesen Schuh findet

1 Antwort hat das spiel einen 2spieler modus? Checker1994 am 05. Februar 2012 um 14:52

hallo hat das spiel auch einen 2spieler modus wenn ja wie stelle ich den ein? also ich meine nicht ...

1 Antwort was ist besser ? Joni1997 am 31. Oktober 2011 um 20:40

Was ist besser A Kingdom oder A World for Keflings ?

1 Antwort Wo bekomme ich mehr Lehrbücher her? aprildragon am 05. März 2011 um 16:41

Hallo Leute, ich habe bereits die Grundschule und das Zunfthaus gebaut und dafür Lehrbücher ...

keine Antworten wie und wozu nutzt man die wendeltreppe aus der ... fraupur48 am 28. November 2010 um 15:20

in der bidlhauerei ist im inventar eine ...

1 Antwort Häuser ? Matt_Cena am 12. April 2010 um 00:11

Wie kriegt man die Häuser die ganz oben rechts sind.

2 Antworten Karten XBott94 am 07. November 2009 um 17:28

Gibt's noch andere Karten als das klassische Königreich?

2 Antworten Erfolg Pipchen am 14. Juni 2009 um 17:50

schecken der zwerge wie geht das?

2 Antworten Diese Aufgabe..macht mich ccracy! Edden am 06. Juni 2009 um 18:44

Also es gibt da diese Augabe man soll doch ein paar leute treten weil die nciht gut arbeiten oder so ...

7 Antworten Eitelkeit (Geheimer Erfolg) Pc3a am 20. April 2009 um 00:31

hallo kleine frage wo kann ich meine eigene Statur bauen ? Mus ich da die Wahrsagerin haben oder ...

