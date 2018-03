Fragen und Antworten zu Kingdom Under Fire - Crusaders

Fragen

1 Antwort hänge in einer mission fest DragonX90 am 06. Januar 2012 um 20:54

mit kendal wo man nach süden muss , bloß kämpfen bringt nichts und fliehen eben soviel kann mir ...

1 Antwort Gerald Bug? You222 am 15. Juli 2011 um 17:23

in der 1. mission (grayhampton nicht mitgezählt) beim damm oder so wechselt gerald nicht in die ...

1 Antwort Was kommt alles? You222 am 30. Juni 2011 um 20:25

Hallo, ich hab kingdom under fire heroes schonmals durch und wollte the crusaders jetzt durchspielen ...

3 Antworten Komm nicht weiter! Gableman501 am 05. Juni 2011 um 14:25

In der mission wo man mit gerald den Fluss überqueren muss komm ich nicht weiter, weil ich nicht ...

2 Antworten hänge in einer mission Killi96 am 13. März 2011 um 18:50

allso in der mission von lucretia,wo man das lager abbrennen muss,allso vor der belagerung von ...

2 Antworten Joa ne frage Valnar1989 am 08. November 2008 um 23:59

also ich hab da mal ne frage die eine mission der menschen wo man zum erstn mal diese flugeinheit ...

2 Antworten hey Tevis4711 am 05. Juni 2008 um 20:45

wie lange dauert ungefähr das spiel und wie gut würdet ihr es werten auch in % bis 100 denen ...

2 Antworten Wie speiechert Man? KingDK am 04. Juni 2008 um 19:08

Wie Speichert man?

