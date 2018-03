Fragen und Antworten zu Kingdom Under Fire - Heroes

Fragen

1 Antwort auf Xbox 360? LivingSpirit am 17. Januar 2013 um 12:28

moin wie kann ich das spiel auf der xbox 360 zocken? immer wenn ich es starten will stehtwas von ...

1 Antwort Prinz Leinhard 2. Mission: komme nicht weiter :S waterghost1 am 21. Mai 2012 um 13:53

Ich spiele mit Prinz leinhard bin glaub in der 2. mission in der man die 3 ork anführer retten muss, ...

2 Antworten kann mir jmd helfn bitteh =? Sackgesicht13 am 14. Mai 2011 um 19:43

also bei der mission nach der höhle mit ellen wie kommt man da weidah? bitte antworten thx im ...

3 Antworten brauche hilfe bitte schnell OLAF12345 am 19. April 2011 um 16:12

gibt es cheats für das spiel ich komme nie bei den Aufagebn weiter

1 Antwort Rupert 2 Mission GaMeR2468 am 21. Oktober 2010 um 20:15

ich habe alle fallen entschärft und habe auch alle gegner besiegt und alle Einheiten grettetdoch ...

1 Antwort Frage zum spiel You222 am 04. Juli 2010 um 19:53

was passiert wenn man mit allen charackteren durch ist?

3 Antworten erste Mission Urrukubar 619MasterRey am 29. September 2009 um 19:29

also ich bin jetzt bei Urrukubar, schaff nur leider die erste mission nicht. Ich weiß, dass man ...

1 Antwort Hilfe die mission mit Ellen wo man mit den ... BauerGurke am 21. August 2009 um 09:42

Bei der mission mit Ellen wo man mit den Pionieren ...

5 Antworten hilfe nach dem höhlen level Ultima1 am 26. Juli 2009 um 02:39

ich bin mit ellen durch die höhle gekommen und jetzt kommen eine riesige mänge orks und ich weiß ...

4 Antworten Wieso kann ich die nicht nehmen? Russenplayer am 01. Juni 2009 um 13:12

Bei ellen kann man nicht das luftschif nehmen wieso ? das gleiche ist auch bei denn Orks und ...

3 Antworten Was soll ich machen ? Russenplayer am 23. Mai 2009 um 09:29

Was soll ich mit den exp machen und wie kann ich meine Truppen stärker machen damit sie mehr schaden ...

3 Antworten morene, leinhart und walter AkiooikA am 15. Mai 2009 um 12:07

mit morene bin ich in der 3. mission wo man den papst killn soll komm aber wenn überhaupt nur bis ...

1 Antwort Mit Ellen in der Höhle.Hilfe. gelöschter User am 25. Oktober 2008 um 19:53

Ich komme nicht weiter.Bin mit Ellen in einer Höhle.Komme nicht weiter.Hilfe!danke im Vorraus.

5 Antworten wie läuft man alleine mit ellen savas1989 am 24. Mai 2008 um 10:52

Ich muss mit ellen alleine laufen und bekomme es nicht hin ich hoffe mir kann jemand weiter helfen .

