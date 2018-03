Fragen und Antworten zu Kirby 64

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Kirby 64 - The Crystal Shards oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten anzeigen im spiel scheinbar defekt PhantomStorm am 14. Februar 2015 um 03:49

ums vorweg zu sagen ich spiels auf Project 64 1.6 undzwar egal ob ich ne fähigkeit bekomme oder ...

2 Antworten 2 Splitter Pokemonkrystal am 13. August 2011 um 15:14

Ich suche noch den 3 Splitter der 3 Welt vom Planeten Aquastar (Ich weiss wo er ist, komme aber ...

2 Antworten hää ? pipli am 15. Januar 2011 um 14:03

kann ich so ein controler in mein wii stecken ích mein kann ich ein n64 controler da rein stecken ...

1 Antwort Zensiertes Bild Riku7007 am 25. Dezember 2010 um 19:51

Was ist das zensierte Bild beim Kampf gegen diese Malerin? Hatte mich schon das immer gefragt...

1 Antwort Schnell antworten bitte! Flirtlady am 21. April 2010 um 20:41

Wie bekomme ich bei Neo Star im dritten level den zweiten splitter?ich weiß nicht wie ich aus den ...

2 Antworten Alle Gegnerkarten gelöschter User am 15. April 2010 um 15:21

Was geschieht, wenn man alle Gegnerkarten gesammelt hat? Passiert da überhaupt irgendetwas?

2 Antworten ich kapier das nicht.. jennylein7 am 05. September 2009 um 09:13

also bei der Komplettlösung kapier ich das mit dem Rockstar Level 4 nicht dort soll es 4 Splitter ...

6 Antworten neu angefangen yaehundjo am 26. Juli 2009 um 10:44

ich hab jetzt kirby64 aber im 1.level komm ich nicht weiter am ende ist ein haus aus holz was muss ...

1 Antwort Kristalsplitter Lavawelt Tinkerbell_88 am 20. Juni 2009 um 20:00

Hallo kann mir jemand helfen suche in der in der Lavawelt Level 4 den ersten Kristal kann mir da ...

2 Antworten Bei Rock Star und bei Ripple Star Kuntzi am 31. Juli 2008 um 14:55

Bei diesen Welten gibt es Stellen wo man diesen Zeichner sieht und in der Nähe sind Schalter. Was ...

4 Antworten Lohnt es sich Sert am 02. Juni 2008 um 19:56

das spiel zu kaufen?also ich hab schon ein paar video's auf youtube gukuckt und sie sahen gut ...

1 Antwort hallo kingdededegirl am 23. Mai 2008 um 22:01

hi,hab ne frage,um was geht das spiel? kann mann auch mit king dedede spielen? ok,das sind zwei ...

4 Antworten suche noch einen kristallsplitter Manuel666 am 25. Februar 2008 um 18:12

weiss jemand, wie man an den letzten kristallsplitter auf aqua-star im strand-land rankommt. ich ...

1 Antwort Wie bekommt man Splitter aus Level 4? Jacksparrow20 am 30. Dezember 2007 um 19:41

In der 4. Welt(Lava Welt)fehlt mir noch ein Splitter.In der dritten Runde gibt es einmal einen ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Kirby 64 - The Crystal Shards jetzt! Bitte wähle die Platform: N64 Leser-Wertung: 82 %

38 Bewertungen

zur Kirby 64