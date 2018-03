Fragen und Antworten zu Kirby and the Amazing Mirror

Fragen

keine Antworten Meister Combo B-Rebbit am 11. April 2015 um 20:45

also ich besitze das spiel schon eine weile mehrer jahre und hab gestern meinen Gba ausgebudelt und ...

1 Antwort Stecke in der Honig Galaxie fest :( Schwert_Kirby am 01. Juni 2014 um 21:09

Bitte helft mir, ich stecke in der Honig Galaxie fest. Egal wo ich hinlaufe, ich komme da wo ich ...

1 Antwort hallo kirby fans pokemonmeister1998 am 06. Oktober 2012 um 19:27

wie ist das spiel und wo kann man es kaufen gruss

keine Antworten sammlung markiu am 10. Mai 2012 um 17:37

wo findet man alle Farbsprydosen

1 Antwort wo ist der weg zur truhe? yoshifan3421 am 08. November 2011 um 20:06

könnte mir jemand bitte sagen wie ich zur truhe komme wo das farbspray ist das zwischen smaragt und ...

3 Antworten Wie Kriege ich Schwert-Bumerang? POKESUCHTI1 am 22. Oktober 2011 um 10:06

Frage steht oben,danke im voraus!

keine Antworten Cheats POKESUCHTI1 am 20. Oktober 2011 um 17:54

Wer kennt weitere Cheats für Kirby?

1 Antwort wie kommt man zu oliven ozean? Mastermann am 26. September 2011 um 20:26

Wie kommt man zu oliven ozean?

keine Antworten hilef karottenkastel Shinyking283 am 17. September 2011 um 23:09

wie kommt man unter den rau, wo die kannone einen in acht verschiedene räume bringt, und man den ...

2 Antworten speichern supermarios am 15. Juli 2011 um 11:32

kann man das spiel irgentwie speichern danke im vorraus

keine Antworten Karte in der Rettich Ruine Corey_misokattsu am 06. Dezember 2010 um 22:39

Ich brauche hilfe denn ich kann in der rettich ruine ( Gebiet 8 ) die karte nicht finden habe das ...

4 Antworten ehm... Rayquaza2704 am 26. Juli 2010 um 22:02

Hat einer ne Ahnuhng ob es Kirby & die wundersame Spiegelwelt auc für eine andere Konsole gibt.

2 Antworten goldenes portal spielboy am 21. März 2010 um 07:32

in tipps und tricks steht das man wenn man alle welten portale freigeschalten hat dass da ein ...

5 Antworten DRINGEND hilfe gesucht! _bLaCkRoSe_ am 06. März 2010 um 13:22

ich habe echt ne dringende frage: Wie kommt man bei Mondscheinvilla wo der riesige stein liegt in ...

