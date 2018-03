Fragen und Antworten zu Knights of the Nine

Fragen

keine Antworten Schild Des Kreuzritters Jessicon2 am 16. August 2014 um 22:58

Wo bekomme ich den die Gegenstände her um in den Raum weiter zum Schild zu kommen. Habe kein Plan wo ...

keine Antworten Pferderüstung raion am 29. April 2014 um 20:54

Also ich habe gehört ,dass es Pferderüstungen geben soll nur leider weiß ich nicht wo die sind oder ...

keine Antworten Schrein von Kynareth Fundort Gottt3000 am 11. August 2013 um 19:28

So, da viele diesen Schrein suchen und ich ihn nach 3 Stunden endlich gefunden habe, beschreibe ich ...

keine Antworten Wichtige Frage zu den Schreinen NiniBienchen am 07. Juli 2013 um 19:11

ich habe jeden schrein gefunden, ausser den, der irgendwie schrein von kynareth heißt oder so... er ...

keine Antworten Talos Wegschrein = Zenithars Wegschrein?! 100XxCaro am 29. Mai 2013 um 19:21

Ich hab schon alle Wegschreine im Spiel gefunden aber wenn ich bei Talos-Wegschrein bin steht da ...

5 Antworten Lohnenswert? knalltuete1209 am 20. Februar 2013 um 16:03

Die Meinungen von Knighst of nine haben mir nicht gefallen! Einer sagte es ist gut und der andere ...

2 Antworten helm weg schugadady am 26. August 2012 um 12:52

hi leute ich hab den helm ausversehen verkauft und wie kann ich ihn wiederbekommen

1 Antwort hilfe bitte dringend :D BitchPlease am 15. August 2012 um 13:37

ich hab momentan den helm , torso, handschuhe und stiefel nur wenn ich welche anlegen will steht da ...

3 Antworten rüstung weg XXXXBubiXXXX am 14. August 2012 um 21:30

ich habe auf den shivering isles jemanden getötet und ich war davor nie in nem gefängnis (habe sonst ...

2 Antworten Wo ist der Schrein von Kynareth und wo ist die ... Aragorn19991999 am 28. Juli 2012 um 14:39

Kann mir jemand sagen wo der Schrein von Kynareth ...

1 Antwort Hey leute Nickelick am 17. Juli 2012 um 10:00

Ist die Rüstung immer nach dem Character unterschiedlich also schwere rüstung oder leichte rüstung?

1 Antwort Pferde rüstung Sternenherrscher am 15. April 2012 um 12:45

1) woher kriege ich den quest, indem es um die rüstung für meine pferde geht? 2) is das dann an ...

2 Antworten Schild des Kreuzritters Ultra-King am 04. April 2012 um 14:16

Ich bin grad in der festung aber da is so ein tor mit ganz vielen steinplatten davor und weil ...

