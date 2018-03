Fragen und Antworten zu Knights of the Temple 2

Fragen

keine Antworten 1. Tor Tornado PS2-Zocker96 am 06. Juli 2012 um 10:22

Hallo, ich bin bei dem ersten Tor habe die Hexen besiegt und habe den Eingang geöffnet, jetzt bin ...

1 Antwort 1.Ort Simmens am 24. Dezember 2011 um 10:06

Wenn man den Tempel betritt steht man vor dem Rätsel mit denn Vier Schalter wie kann mann dieses ...

1 Antwort End-End-Endgegner! Reptile_85 am 14. August 2011 um 00:55

Habe den Teufel besiegt, gut und schön aber denoch komisch weil das Spiel plötzlich nachdem die ...

2 Antworten Wie kommt man denn nur durch das Höllentor? Reptile_85 am 14. August 2011 um 00:12

Hilfe...stecke am Höllentor fest und weiß nicht wie ich dort reinkomme! Habe die drei Hexen schon ...

1 Antwort Insel des ersten Tores freebirth am 04. Juni 2011 um 12:52

Hallo, bin auf der Insel des ersten Tores und komme nicht weiter. Das Zeichen am Tor lässt sich ...

keine Antworten Warum ab 16 Merunes-dagon am 28. März 2011 um 19:10

Ich wollte fragen warum es ab 16 ist, in den viedeos sieht es nicht sehr brutal aus, außer ...

1 Antwort Steinküste-drehbare Säulen beauty-schlumpf am 16. Januar 2011 um 16:42

Hilfe! Wie muß ich die Säulen richtig drehen, daß ich zur Perle komme?

keine Antworten Knights of the Temple 2 (pc) Zur Insel des ... Sosistres am 02. Dezember 2010 um 16:20

Ich stehe vor der Metalltüre, oder auch Tor und ...

keine Antworten Knights of the Temple - wer weiß weiter? feindchen am 24. November 2010 um 11:18

Hallo zusammen,wer kann helfen? Komme nicht ins erste Tor,obwohl ich alle reliquien habe ...

1 Antwort Wie komme ich wieder von der Toteninsel weg, habe ... Sosistres am 18. Oktober 2010 um 22:30

legt diesmal das Schiff nicht an, oder gibts einen ...

keine Antworten findet keine server Profi-Zocker135 am 15. August 2010 um 12:23

bei mir im multiplayer findet der keine server woran kann das liegen bitte helft mir brauch man ...

keine Antworten Frage zu Knights of the Temple 2 adlerkoko am 05. August 2010 um 18:46

Hi Gamer und Retter in der Not Spiele immer noch auf meiner 12 Jahre olden X-Box und brauche Hilfe ...

1 Antwort Steinkopf im Dschungel thomlu20 am 29. Juli 2010 um 22:54

Wer kan mir sagen wie mann den Steinkopf im Dschungel öfnet ?

1 Antwort gruenes fliegendes etwas Gameing-Girl am 31. März 2010 um 11:30

Wie bringt man dieses gruene fliegende etwas um? Ich bin auf so einer runden plattform und dieses ...

keine Antworten Kessel und Pilze uliwer am 11. März 2010 um 09:20

Wofür ist der Kessel gedacht und wofür sind die Pilze. Was kann man damit anfangen? Habe bis jetzt ...

