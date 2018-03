Fragen und Antworten zu Knights of the Temple

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Knights of the Temple oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort schild? desaster007 am 12. Februar 2011 um 12:22

ich hab das spiel neulich durch bekommen und bei den credits hatte paul ein schild. nun meine frage ...

keine Antworten nach dem ersten streitkolben(keule) atokill am 23. September 2010 um 14:17

ich weis nicht wie es nach dem ersten streitkolben weitergeht

2 Antworten schalter level 4 SILVIO1111 am 25. Juni 2009 um 11:01

kan mir einer bitte weiter helfen! komme in level 4 nicht mehr weiter. wen ich in den raum gehe geht ...

2 Antworten brauche dringend hilfe Kratos4lifee am 13. Mai 2009 um 17:52

was muss ich mit dem schwert in der zweiten level machen da wo die schmiede ist ? Danke im voraus ...

1 Antwort Solarkarte gelöschter User am 03. Mai 2009 um 11:38

Wie geht das mit der Solarkarte?

2 Antworten kaufen Filp am 14. April 2009 um 14:52

sol ich es mir kaufen?

2 Antworten 4 hebel Maggy87 am 21. Februar 2008 um 22:33

kann mir jemand weiter helfen. bin im tempel wo man 4 hebel vorfindet habe keine ahnung was ich da ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Knights of the Temple jetzt! Bitte wähle die Platform: PS2

GC Leser-Wertung: 81 %

16 Bewertungen

zur Knights of the Temple