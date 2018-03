Fragen und Antworten zu KotOR 2

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Knights of the Old Republic 2 - Sith Lords oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Fragen

keine Antworten Kreia schaut um die Gegend DarthRevan1122 am 16. Februar 2018 um 20:32

Hallo, ich hAbe mal wieder kotor 2 gespielt zum quadrillionsten mal, als mir was passiert was ich ...

1 Antwort Ich weiß nicht wie ich weiter machen soll ZeinSteit am 31. Dezember 2017 um 19:37

Ich habe schon lange nicht mehr Kotor 2 gespielt und habe es letztens erst wieder rausgekramt. Mein ...

5 Antworten Kotor 2 stürzt nach dem laden ab. DarthRevan1122 am 07. September 2016 um 17:48

Hi, wie ihr oben lesen konntet habe ich ein problem bei Kotor 2. also ich hatte mal wieder lust ...

keine Antworten Gaaaaaaaaaaaaaaaanz genau erklären wie man Cheats ... GabbaGandalfY am 27. August 2016 um 12:27

Hi liebe Spieler/innen, ich hab mir schon die ...

2 Antworten Probleme über Probleme GabbaGandalfY am 20. August 2016 um 12:42

Servus Leute, ich hoffe sehr das mir irgenjmd diese Fragen beantworten kann: 1. Hab mit HK-47 schon ...

1 Antwort Für Mac deutschen Untertitel JNerd am 23. Juli 2016 um 11:05

Laut Steam müsste das Spiel, einen deutschen Untertitel haben. Sie besitzt zwar, die deutsche ...

keine Antworten Kotor 2 Meister kavar glitch jeremykevinstar am 12. Juli 2016 um 14:07

Hallo also ich spiele einen hellen verbannten und mache gerade die Quest um talia zu retten. Also ...

keine Antworten TSL hak pad geht nicht! DarthRevan1122 am 01. Mai 2016 um 18:13

Bitte hilft mir. Ich habe mir den mod TSL hak pad heruntergeladen. Ich konnte es auch in der game ...

1 Antwort Hilfe zu Star Wars Kotor2 Nar Shadaa spiel stürzt ... Atomicsnake am 08. Februar 2016 um 15:31

Liebe Community, ich spiele zur zeit wieder ...

1 Antwort Star Wars KotoR 2 startet nicht jimminy32 am 03. September 2015 um 19:54

Hallo ! Ich habe mir die Star Wars KotoR Collection geholt und habe KotoR 2 sofort installiert . ...

keine Antworten Absturz bei Spielbeginn Kotor 2 unter Win xp SP3 Staplerschrauber am 31. August 2015 um 18:22

Hallo, mein Sohn hat sich die 2 KotorSpiele gekauft. Kotor läuft ohne Probleme, bei Kotor 2 kommt ...

keine Antworten Terminal Bug. DBZDanny am 25. August 2015 um 17:32

Hallo, wenn ich an ein Terminal gehe, direkt am Anfang dann sehe ich das Interfac aber kann keine ...

1 Antwort brauche bitte hilfe Blackflame2004 am 19. Juli 2015 um 16:42

ich bin auf dem 1 richtigen Planeten bei der stelle wo man die Waffen verkaufen Mus wo man an der ...

2 Antworten absturz vor start Draculaik am 15. Juni 2015 um 21:58

eine schon tausendfach gestellte frage, aber ich habe noch keine funktionierende antwort gefunden. ...

1 Antwort Rückwärts Kompabilitäts Frage HatersGonnaHate am 26. April 2015 um 16:59

Wie gut laufen die beiden Teile auf der Xbox 360?

