Fragen und Antworten zu KotOR

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Star Wars - Knights of the Old Republic oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

1 Antwort Starwars Kotor Xbox cheats Keanuano am 01. Oktober 2017 um 13:28

Weiß jemand ob man bei der xbox auch irgendwie die Eingabekonsole öffnen kann um cheats einzugeben

keine Antworten Cheats für Mac (Steam) IraDragoth am 26. November 2016 um 22:28

Die console last sich nicht öffnen (enablecheats=1 bei der .ini Datei eingegeben) was tun ?

keine Antworten Keine Auswahlmöglichkeiten in Dialogen! Vageki am 22. August 2016 um 15:31

Ich habe mir letztens die Kotor Collection geholt und als ich es installiert habe, habe ich gemerkt ...

keine Antworten Wie finde ich carth sohn? KARR am 24. Juli 2016 um 08:51

Im internet habe ich gelesen das man carth auf Tatooine mitnehemen soll. Das tat ich aber nicht ...

keine Antworten frage zu Star Wars Old Republic SWKOTOR.INI tonihork am 04. März 2016 um 03:59

Hallo ich hab ein problem mit Star Wars The Old Republic ich habe es installiert es läuft auch ...

keine Antworten Hänger bei Tatoine vor der Cantina in star wars ... PeaceWalker00 am 31. Dezember 2015 um 11:14

Hey, Ich hab mir jetzt für die xbox Star Wars ...

4 Antworten Jedis MeffMeff am 12. Dezember 2015 um 20:48

Heyho! Ich habe vor Kotor 1 den zweiten Teil gespielt. Nun ist meine Frage: Kann man auch im ersten ...

4 Antworten Spracheinstellungen alex2102 am 06. Dezember 2015 um 03:18

Weiss jemand wie ich die Sprache wechseln kann?

4 Antworten Wie kann ich Abstürze mitten in Sequenzen beheben? PixaraTV am 20. Oktober 2015 um 23:52

Hallo, ich habe mir die CD-Version von SW KOTOR 1 ...

keine Antworten Kotor hängt bei Jolee Bindo? DBZDanny am 21. August 2015 um 20:54

Hallo, ich habe Kotor mal wieder gestartet nach einigen Jahren. Ich muss es immer öfters starten, ...

1 Antwort Wie stelle ich Kotor 1 auf deutsch richtig um? imp17 am 15. August 2015 um 15:12

Hallo Leute! Ich würde gerne Kotor 1 von englisch auf deutsch umstellen, ich war auch schon auf der ...

1 Antwort brauche hilfe Blackflame2004 am 19. Juli 2015 um 16:32

ich hänge beim 1 Planeten wo die stimme aus dem Apartment b3 sagt das man allein komm soll und die ...

keine Antworten Wie schaffe ich es auf der Liviathan selbst ... ElahDenar am 10. Juli 2015 um 21:00

Ich bin auf der Leviathan im Verhör, Saul Karath ...

keine Antworten Kann mich nicht bewegen Margock123 am 29. April 2015 um 19:16

bin momentan noch im turorial und hab angefangen das spiel zu spielen aber als ich in die brücke des ...

2 Antworten Rückwärts Kompabilitäts Frage HatersGonnaHate am 26. April 2015 um 16:59

Wie gut laufen die beiden Teile auf der Xbox 360?

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Star Wars - Knights of the Old Republic jetzt! Bitte wähle die Platform: PC

iPhone

Android

Xbox

Mac Leser-Wertung: 92 %

452 Bewertungen

zur KotOR