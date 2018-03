Fragen und Antworten zu The Last Guardian

Fragen

keine Antworten ich habe frage zu Alles besprochen Peter9110 am 28. Februar 2017 um 17:34

ich habe des von anfang bis zu ende gemacht r 3 und l 3 und nix ist passirt ich habe alles zugechürt ...

1 Antwort ich habe frage zu trophäe Peter9110 am 20. Februar 2017 um 18:05

wiso bekomme ich die trophäe der ruf der natur wen ich trico nicht mal ganz gesechen habe ich war ...

6 Antworten Wo ist Xbox On Version? GHOST_FACE_1 am 09. Dezember 2016 um 20:45

Hallo, wollte heute im Media Markt The Fast Guardian kaufen, aber die Verkäuferin hat gemeint dass ...

2 Antworten Auch für die Ps3 erhältlich? XXXXDragoonXX am 08. Dezember 2016 um 14:08

Ist das Game auch für die Ps3 erhältlich?

3 Antworten Pc Version Openud am 12. Oktober 2016 um 19:42

Gibt es eine Pc Version von den Spiel oder nicht?

3 Antworten Macht das Spiel Spaß? Ozur am 22. September 2016 um 10:42

Oder eher weniger?

