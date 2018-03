Fragen und Antworten zu Last King of Africa

keine Antworten hilfe! beim ritual des schwarzen panthers! Gerhard1991 am 06. Juli 2013 um 01:33

bin gerade im zimmer wo der zauberer versucht meinen Panther zu heilen. Habe schon den mond die ...

keine Antworten Passbild...? Wo bekomme ich das her...? Lena98 am 02. Juli 2011 um 21:30

Ich bin jetzt im Spiel wo der Polizist mir einen Reisepass gegeben hat damit ich ein Bild dazu gebe ...

keine Antworten Ich brauche das Foto für den Pass und die Reifen ... ondra31 am 05. November 2010 um 20:26

Hi! 1)Ich habe zwar ein Fotopapier und die ...

keine Antworten hebel bewegen judai(isthebest) am 24. August 2010 um 14:54

wie kann man denn hebel bewegen um denn panter zu befreien ? P.s ich krieg es nicht raus

2 Antworten Leopard im Käfig. aladar40 am 22. Juni 2010 um 18:38

Hallo Jetzt haben schon so viele Leute nach dem Leoparden gefragt und keiner hatte eine ...

1 Antwort Wer kann mir helfen beim Leoparden im Käfig bei ... Speschelchen am 15. April 2010 um 15:25

Hallo Ihr Lieben, leider bekomme ich den ...

1 Antwort vorbeikommen an der Schlange im Black Coffer Diana83 am 05. April 2010 um 18:42

wie komme ich an der Schlange im Black Coffer vorbei, damit ich die Voodoo Figuren aus der ...

1 Antwort Foto für Pass Mel-Mel am 13. Dezember 2009 um 12:34

Ich habe mir einen Reisepass gehohlt, und brauche ein Foto. Wo bekomme ich das her?

1 Antwort Wo ist der Korb? Kri-Kri am 14. August 2009 um 19:39

Ist diese Hilfestellung hier noch aktuell? Hallo bin in Kapitel 1 wo sich laut Komplettlösung Ann in ...

4 Antworten Wie kann ich den Leoparde aus seinen Käfig ... Sammy2005 am 29. Januar 2009 um 06:42

Ich hab das Rad gedreht und auch das Wasser bei ...

1 Antwort Trommel im Village Suzy am 20. Januar 2009 um 19:59

Wie kann ich das Fell auf der Trommel befestigen? Ich kann zwar die abstehenden Ränder bewegen aber ...

1 Antwort HILFE Wo bekomm ich die Frucht für das Leder! saka88 am 01. Januar 2009 um 19:43

Ich hab schon das Fett und den Fisch für das Leder für die Trommel! Aber woher bekomm ich die ...

25 Antworten Ich habs durchgespielt! Benno am 01. Januar 2009 um 19:37

Fragen hier rein! Bitte keine doppelten! Antwort kann ein bisschen dauern! LG

4 Antworten was muss ich machen, nachdem ich das parfüm ... PrettyPrincess am 21. Dezember 2008 um 15:41

ich habe mein parfüm fertig. ich war bei der ...

