Fragen und Antworten zu Layton vs. Phoenix Wright

keine Antworten Andere Zeugen beobachten.. Millenya am 28. Juni 2016 um 18:24

Im feurigen Prozess kommt eine Sequenz, in der ich während einer Zeugenaussage einen anderen Zeugen ...

1 Antwort 3D Effekt wichtig für das Spiel Psycho1987 am 16. November 2015 um 23:47

Hallo, ich möchte das Spiel meiner Mutter zu Weihnachten schenken. Allerdings ist meine Mutter auf ...

keine Antworten Spielstand löschen Mipp am 13. Februar 2015 um 15:41

heeey, weiß jemand von euch wie man den Spielstand löschen kann? :/

2 Antworten der letzte hexenprozess sophies erinnerungen an ... michellebenz58 am 04. Januar 2015 um 00:39

wie komm ich an die zeichnung des feuer drachens ...

2 Antworten Verpasste Rätsel Nami285 am 02. Januar 2015 um 14:46

Hey ich weiß, dass ich die verpassten Rätsel bei der Bibliothekarin lösen kann aber die ist nieeee ...

keine Antworten Nachfolger? Teil 2? Maria10 am 06. Dezember 2014 um 17:52

Gibt es einen Nachfolger oder wird es einer geben oder einen Teil 2?danke im vorraus

keine Antworten Wo kriegt man den 2 teil her? LegoGirl21 am 14. Oktober 2014 um 23:06

2222222222222222 TTTTTTTTTTTeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiilllllllllllll

2 Antworten Lösung Rätsel 82 (Zauberstempel 2) letzte ... sonstnochwas am 01. Oktober 2014 um 14:22

Kennt ihr die Lösung zu dem Rätsel? Komme selbst ...

1 Antwort Epilog Hinweis Shadowthehedgehog95 am 13. September 2014 um 20:52

Im Epilog der Bonus sequenzen sagt luke, dass dies nicht das ende von den abenteuern von professor ...

4 Antworten Rätsel verpasst - Pech gehabt? hebe am 18. August 2014 um 22:35

Ich habe ziemlich am Anfang, noch in London leider ein Rätsel verpasst (Rätsel #2 - Mahlzeit). Nun ...

2 Antworten komme im sondertribunal nicht weiter. weiß nicht ... thedoctor2612 am 17. August 2014 um 00:26

Hab schon den beweiß mit den abtrücken auf der ...

keine Antworten Wer weiß Darkkronos am 30. Juli 2014 um 12:02

Hallo ich hab da mal ne Frage an Euch. Ich habe Professor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney ...

6 Antworten 2 Fragen flauschicookie am 24. Juli 2014 um 02:15

Heeey :) 1 Frage: Mir wurde desöfteren gezigt und auch im Spiel wurde es gesagt, dass es einen ...

1 Antwort Gerichtsverhandlungen Flotron4 am 05. Juli 2014 um 23:15

Gibt es eine möglickeit die prozesse nach dem spiel noch mal zu spielen?

1 Antwort Cerichtsverhandlung Eisbaer07 am 24. Juni 2014 um 03:32

Hallo,bin mit Ace Attourney nicht so vertraut und fliege bei der ersten Gerichtsverhandlung mit dem ...

