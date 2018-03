Fragen und Antworten zu LBP 2

keine Antworten Gobotron - Hilfe gesucht Seryth am 01. Februar 2018 um 20:34

Hallo, ich suche für Gobotron immer noch Mitspieler, um die restlichen Preisblasen einzusammeln zu ...

1 Antwort Hilfe für das Abschließen einiger Levels gesucht Seryth am 05. Dezember 2017 um 23:07

Hey, ich benötige bei folgenden Levels noch Hilfe, da sich leider online kaum jemand finden ...

keine Antworten Spiel bleibt ständig hängen _Nena_ am 12. Februar 2016 um 18:19

Hallo, ich habe leider das Problem, dass das Spiel immer an einer Stelle stehen bleibt und sich ...

keine Antworten Online Spieler aus Spiel schmeißen - er macht nur ... Maili am 14. Juli 2015 um 09:17

Hallo Leute, habe beim Onlinespielen einen Spieler ...

keine Antworten wo finde ich die rose ( kostüm ) ? coolnis3000 am 26. März 2015 um 17:24

Man hält diese rose im mund. Wo finde ich diese? Ich schätze sie wäre in der Kategorie ,,mund ". Ist ...

1 Antwort Minispiele Shog845 am 04. Februar 2015 um 12:05

hi ich wollte mal fragen wie man die minispiele freischaltet? lg chris

2 Antworten Objekte vom Kostüm entfernen? Koraxrabe am 01. Januar 2015 um 18:13

Kann man einzelne angeklebte Objekte vom Kostüm entfernen? Wenn man es wäscht ist nämlich komplett ...

1 Antwort Gegner Bewegungen Fr3sTylR am 08. November 2014 um 15:01

Hallo, ich möchte bei meinem Level einen Gegner erstellen, der einem Spieler nur horizontal und ...

keine Antworten Suche guten Musicer für Crysis 3 songs barbosar am 30. Oktober 2014 um 14:28

hallo, mein PSN Name ist Barbossarr. ich erstelle zurzeit ein crysis 3 Level,bevor littlebigplanet ...

6 Antworten Playstation Network kostenlos? Sharaoi am 09. Oktober 2014 um 17:19

Hallo, ist das Online spielen kostenlos in Little Big Planet?.

3 Antworten Sicherheit online spielen Sharaoi am 19. September 2014 um 21:24

Hallo, wie sicher sind die Community-Levels? Und wie sicher ist Playstation Network?

keine Antworten aktive community? DerEinzigWahreRaawki am 19. August 2014 um 18:08

wollt mal fragen, ob noch jmd bock hat mit mir mal wieder ne runde lbp2 zu zocken. jetzt, wo lbp3 ...

1 Antwort Problem beim ersten Level! Jannik333 am 20. Juli 2014 um 17:31

Hallo zusammen, denkt nicht ,dass ich das Level nicht schaffe aber ich bekomme keine Glanzleistung, ...

1 Antwort Figuren können nicht mehr verändert werden!? BengBeng am 19. Juni 2014 um 17:07

Seit kurzem ist bei meiner Tochter die Möglichkeit verschwunden, die Figuren individuell anzuziehen. ...

2 Antworten LBP Spotlight Level dontshootMia am 02. Juni 2014 um 12:59

Hallo Community, Schon länger habe ich mich gefragt,wie schafft man es eigtl. dass das eigene LvL in ...

