Fragen und Antworten zu LBP

Frage eingeben. Antwort bekommen. Weiterspielen.

Du hast ein Problem mit Little Big Planet oder kommst einfach an einer bestimmten Stelle nicht weiter? Frag doch einfach die Spieletipps-Community. Und während du auf die Beantwortung deiner eigenen Frage wartest, kannst du ja anderen helfen und einige andere Fragen beantworten. Das einzige, was du zum Mitmachen brauchst, ist ein Spieletipps-Login.

Eine neue Frage stellen

Fragen

keine Antworten Kann Little Big Planet 3 Update 1.22 nicht updaten KingHuba am 16. August 2016 um 13:51

Hallo, ich habe ein Problem mit LBP3 Update ...

keine Antworten H4H hilfe dds-master am 11. Dezember 2015 um 18:19

Ich brauch hilfe für die Trophäe: Kreativ Herzt mich einfach als autor und ein level von mir mein ...

1 Antwort wo finde ich die rose (kostüm) coolnis3000 am 26. März 2015 um 17:21

Im mund hält man eine rose. Wo finde ich diese? Ich schätze es wäre in der Kategorie ,, mund" . Ist ...

keine Antworten Hunde Schlitten ? Zorrosfreundin am 17. Februar 2015 um 17:21

Hey Lete wollte mal Fragen wo und wie man den ?Hundeschlitten gewinnen kan ? danke im Foraus lg.

keine Antworten Level Laden Gescheitert mrcaaaan am 08. Februar 2015 um 13:15

Hey Leute, Ich habe mir Little Big Planet 1 gekauft. Es Läuft zwar reibungslos, aber wenn ich level ...

keine Antworten feuriges feuerad :D Fuchsfeuer22 am 07. Februar 2015 um 18:35

wo bekomm ich das feuerad, dass 20% im creator modus verbraucht und wie? Brauch es dringend. Danke ...

keine Antworten Suche die Preisblase 2 und 19 in dem Level ... Hinami am 26. Januar 2015 um 19:31

Bitte helft mir, ich find die beiden einfach nicht ...

2 Antworten Mir fehlen Sticker und Preisblasen in Jackpot City schieri84 am 12. Januar 2015 um 11:41

Hallo Leute, ich komme einfach nicht weiter und ...

1 Antwort zsm zocken timmi67 am 04. Januar 2015 um 13:27

Wie kann ich mit einem Freund spielen?

1 Antwort lbp 3 online Jaenelle88 am 02. Januar 2015 um 16:59

Hi, ich würde gerne mit meinem Bruder lbp3 online spielen. Das Problem ist, er hat eine ps4 und ich ...

keine Antworten Wie lösche ich das Foto vom Profil? devilstroop am 13. November 2014 um 21:18

Also, ich habe vor paar Jahren das LBP 1 gespielt und bei der Profil Erstellung, mit der PS Kamera ...

keine Antworten Wie lösche ich das Foto vom Profil? devilstroop am 13. November 2014 um 15:49

Also, ich habe vor paar Jahren das LBP 1 gespielt und bei der Profil Erstellung, mit der PS Kamera ...

keine Antworten Gegner Bewegung Fr3sTylR am 08. November 2014 um 13:43

Hallo, ich möchte bei meinem Level einen Gegner erstellen, der einem Spieler nur horizontal und ...

keine Antworten Playstation Move Sharaoi am 04. November 2014 um 18:00

Hallo, wenn man eine Playstation Move einrichtet. Kann man dann auch noch normales Games also ohne ...

Eine neue Frage stellen

Jetzt eigene Meinung abgeben

Was meinst du? Bewerte Little Big Planet jetzt! Bitte wähle die Platform: PS3

PS Vita

PSP Leser-Wertung: 88 %

2036 Bewertungen

zur LBP