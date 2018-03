Fragen und Antworten zu Legacy of Kain - Defiance

Fragen

keine Antworten Wo ist das Blitzsymbol? Rinkro am 13. Mai 2017 um 22:50

Also ich bin jetzt mit Kain an dem ort wo man das Blitzsymbol finden muss aber ich finde es einfach ...

keine Antworten ich brauche drine hilfe! Marryy95 am 29. Januar 2014 um 19:18

Ich spiele jetzt Legaacy of Kain und bin jetzte 10 kapitel aber muss mit raziel sone tier toden der ...

keine Antworten ich spiel Legacy of Kain und bin kapitel 4 Marryy95 am 28. Januar 2014 um 10:59

hey ich brauche dringe hilfe dabei Legacy of Kain ich bin kapittel 4 aber stehe bei eine portal wo ...

keine Antworten Wer kennt weitere Tipps berndpeter am 22. Juli 2013 um 18:29

Hallo Spiele gerade Legacy of Kain Defiance bin gerade im Kapitel 6 Die Säulen(Raziel) Am Schluss ...

keine Antworten Windows 7 Lufia18 am 23. März 2013 um 23:35

Ich will mir das Game im Laden kaufen, da es auf Steam nur in englisch verfügbar ist. Ist bekannt, ...

keine Antworten Kapitel 4 Raziel LegacyOfDennie am 12. März 2013 um 22:03

Hey leute ich komme grade einfach nicht weiter.. bin in kapitel 4. Und da musste ich durch das ...

1 Antwort Sprache Umstellen Malakron am 02. Januar 2013 um 03:19

Also ich habe mir Legacy of Kain Defiance über steam gekauft und es ist auf english weiß ...

1 Antwort Tür am Ende von Kapitel 4 geht nicht auf Troub3mak3R am 08. April 2012 um 17:51

Hallo ich spiele gerade Legacy of Kain Defiance und kam bisher auch ganz gut klar nur steck ich ...

keine Antworten auf xbox 360 spielen Silladerkilla am 05. Februar 2012 um 16:56

hallo. habe mir das spiel für die xbox 360 geholt weil ich in einen forum gelesen habe das man es ...

8 Antworten brauch dringend hilfe PlayboyxD12 am 30. Oktober 2010 um 15:43

wo ist die bibliothek bei voradors anwesen !1 ist wirklich dringen thx schon mal im vorrhaus

1 Antwort Razziel Dunkles Reaver 2 lampen ausmachen Metty7 am 28. August 2010 um 11:33

Yo also ich habe mit razziel grade die dunkelheit in den reaver aufgenommen und soll jetz 2 lampen ...

1 Antwort Töten Superbuu122 am 06. August 2010 um 18:00

Töte Kain Raziel irgendwann im laufe des spiels Danke im Vorraus

1 Antwort wer tötet wenn am ende des spiels Superbuu122 am 06. August 2010 um 15:27

schnell habe eine frage wer wird am ende des spiels siegen raziel oder kain Danke im Vorraus

1 Antwort schnell bitte Superbuu122 am 05. August 2010 um 23:17

Hey leute brauche bitte schnell eure hilfe ich bin gerade mit Raziel in der Unterwelt und muss von ...

1 Antwort komme nicht weiter mit kain *pls helft* OnePaeceInOnePiece am 30. Juli 2010 um 15:18

ich bin jetz mit kain bei den säulen am ende hab die gegner alle besiegt und hab das symbol in ...

