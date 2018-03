Fragen und Antworten zu Legend of Dragoon

keine Antworten Habe eine Frage Greogemon am 05. Februar 2018 um 12:01

Da der XPLODER CD 9000 für PS 1 ja leider nicht mehr Funktioniert wollte Ich Fragen ob der Action ...

keine Antworten Viel Geld und alle Legänderen Rüstungen. DialgaFan2016 am 21. September 2017 um 20:34

Ich bin in CD 3 und hab den Götterdrachen besiegt. Ich würde gerne mehr Geld haben um mir die ...

1 Antwort Welches Team? DialgaFan2016 am 22. August 2017 um 01:47

Kongols Stein vor dem Geisterschiff verpasst nun suche ich neben Dart & Rose das dritte Mitglied. ...

1 Antwort Wie können die charaktere Tod bleiben? Kurzer85 am 09. April 2016 um 13:21

Wie können die charaktere Tod bleiben?ich weiß das das geht aber nicht wie die kommen immer mit 1HP ...

keine Antworten Welche Teamformation? Addi02 am 27. Oktober 2015 um 21:00

Also ich wollte fragen welches Team ihr wählen würdet ^^ Dart-Rose-Kongol hatte ich immer deshalb ...

3 Antworten Legendenrüstung -ShanaMely- am 19. März 2013 um 12:37

Yoho! Hätte da mal eine Frage.. Undzwar: Meine Party besteht aus Dart,Meru und Albert (nun gut,ich ...

5 Antworten Bestätigung IvanLeon am 06. Februar 2013 um 19:19

Hallo erstmals, soweit ich mich erinner kostet eine legendäre Rüstung 10.000. Egal ob Rüstung oder ...

3 Antworten Stardust ... habe nicht alle DarkZack am 24. Dezember 2012 um 20:46

Kann man später alle suchen oder hat man pecht wenn man einige nicht eingesammelt hat?

8 Antworten Legend Of Dragoon in [PS3] US Store! TheNemesisGamerr am 12. April 2012 um 19:58

Der Präsident von Sony Computer Entertainment Worldwide Studios, nämlich Shuhei Yoshida, bringt ...

4 Antworten Hab da mal ne frage simulatoor95 am 27. März 2012 um 12:43

hi ich hab das spiel und habe alle dragoon spirits soo... wenn dart seine form umwandeln kann in ein ...

1 Antwort kann man nochmal nach serdio? bigpole am 21. März 2012 um 00:51

Ich habe eine frage und zwar ob ich noch iwie zurück nach serdio gehen kann ich bin jetzt auf cd 3 ...

8 Antworten 3 Fragen Schredder am 31. Januar 2012 um 21:14

1. wie funktioniert das Abgeben der Stardust? tauscht man die ersten 10 gegen Physical Ring, nach 10 ...

1 Antwort wie bekomme ich die erlaubniss das ich in das tal ... Einhorn20 am 28. Januar 2012 um 13:46

So ich brauche ja die erlaubnis vom könig um in ...

2 Antworten Die Schwarze Burg nochmal betreten Starfaier am 09. Januar 2012 um 21:23

Ich habe eine Frage in bezug auf die Schwarze Burg, kann man sie auch noch auf CD 2 oder später ...

