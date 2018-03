Fragen und Antworten zu Legend of Grimrock

Fragen

keine Antworten importierte Charaktere Abd24 am 09. Januar 2014 um 13:12

Wenn ich einen selbst erstellten Dungeon starte kann man ja die Charaktere eines Savegames ...

keine Antworten Wie krieg ich die Eisentüren auf? haraets am 14. Februar 2013 um 17:00

Hat jemand einen Tipp zu den Eisentüren? Ich konnte bisher keinen HInweis oder Schalter finden. ...

keine Antworten Time and Tide Foxfire72 am 26. Juni 2012 um 21:08

bin in dem stock mit den 4 raetseln. nachdem ich 3 nun habe fehlt mir nur noch Time and Tide. Ich ...

1 Antwort weiss jemand, wie man einen Toten Charakter ... Potak am 07. Mai 2012 um 14:42

Mein Minotaurus hat das Zeitliche gesegnet, finde ...

2 Antworten Spielzeit switch-axt-man am 21. April 2012 um 11:20

Was hat das Spiel für eine Spielzeit?

